Geizhälse? Dafür wollen Harry und Meghan kein Geld ausgeben - trotz Millionenverdienst!

Sparfüchse? Harry (39) und Meghan (42) sollen lieber das Geld anderer ausgeben. © Amy Katz/ZUMA Press Wire/dpa

Wollen sie ihr eigenes Geld etwa nicht ausgeben?

Diesen Anschein erweckt zumindest die neueste dreitägige Reise der Sussexes nach Kanada, wo die beiden gerade an einer Feier im Vorfeld der Invictus Games 2025 in Vancouver teilnehmen.

Nach einem Bericht der US-Seite Page Six sollen die royalen Aussteiger den Weg dorthin nämlich mit einem Privatjet zurückgelegt haben, in dem sie als Gäste mitfliegen durften - und das vollkommen kostenlos.

Wie eine Quelle gegenüber der Promi-Seite ausplauderte, sei das großzügige Geschenk den Zweifach-Eltern wohl ziemlich gelegen gekommen, weil die beiden so ihr eigenes Konto schonen konnten: "Sie geben nicht gerne ihr eigenes Geld aus. Es ist immer das Geld anderer Leute", verriet der Insider aus dem Arbeitsumfeld des Paares.



Die Sussexes würden - angeblich aus Sicherheitsgründen - bei all ihren Reisen privat mit Freunden fliegen und vor Ort auch häufig die Häuser ihrer reichen Freunde nutzen, um nicht für eine Unterkunft zahlen zu müssen.



So sei das abtrünnige Prinzenpaar alleine in den vergangenen Monaten mehrfach zu seinem Privatvergnügen in den Jets von wohlhabenden Bekannten mitgeflogen, anstatt selbst für einen Linienflug zu bezahlen.