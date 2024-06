Genug von Kalifornien? Prinz Harry sucht "dauerhaftes" Zuhause in England!

Prinz Harry (39) soll eine eigene Bleibe in Großbritannien suchen. © Sunday Alamba/AP/dpa

Seit ihrem Bruch mit dem britischen Königshaus im Jahr 2020 leben der Herzog von Sussex und seine Frau Meghan (42) mit ihren beiden Kindern in einer Luxus-Villa im sonnigen Kalifornien - Tausende Kilometer entfernt von Harrys alter Heimat Großbritannien.

Doch trotz des nach wie vor angespannten Verhältnisses zu seiner Familie scheint der abtrünnige Prinz zwischendurch immer mal wieder Heimweh zu verspüren, weshalb er seinem Heimatland regelmäßig Besuche abstattet.

Dabei will Harry es einem Bericht zufolge aber offenbar nicht belassen.

Laut britischem Mirror soll der 39-Jährige auf der Suche nach einer "dauerhaften Bleibe" in England sein, um künftig wieder einen festen Wohnsitz vor Ort zu haben.

"So langsam vermisst Harry einige Aspekte seines alten Lebens in Großbritannien", verriet Adelsexperte Tom Quinn der Zeitung und erklärte: "Die Flitterwochen, in denen in den USA alles neu und aufregend war, gehen unweigerlich zu Ende und Harry blickt durch eine rosarote Brille auf seine Vergangenheit zurück."

Der Zweifachvater vermisse seine alten Freunde und sei daher entschlossen, ein "eigenes dauerhaftes Zuhause" in England zu finden.