Harry und Meghan enthüllen intime Details über ihre Kinder!

Nigeria - Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) sind gerade zu Besuch in Nigeria. Dabei gab das Paar ungewohnt private Einblicke in sein Familienleben ...

Denn auch wenn Harry und Meghan ihre Sprösslinge Archie (5) und Lilibet (2) während ihres Besuchs in dem afrikanischen Land zu Hause in der kalifornischen Heimat gelassen hatten, gaben die Zweifach-Eltern intime Details über ihren Nachwuchs preis.

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) sind gerade zu Gast in Nigeria. © Sunday Alamba/AP

"Vor einigen Wochen hat meine Tochter mich angesehen und in meinen Augen ihr eigenes Spiegelbild entdeckt. Dann hat sie gesagt: 'Mama, ich sehe mich in dir.'"

Ein Satz, der für Meghan eine besondere Bedeutung gehabt habe und den sie als Metapher für das Leben verstehe, wie sie den Kindern der Grundschule erklärte: "Ja, ich sehe mich in dir und du siehst mich in dir. Und wenn ich mich in diesem Raum umsehe, dann sehe ich mich auch in euch allen", wandte sich die Schauspielerin an die Klasse.

Und auch über Söhnchen Archie enthüllten der Herzog und die Herzogin von Sussex ein süßes Detail: Während seine kleine Schwester offenbar gerne hüpft und springt, scheint sich der Fünfjährige fürs Bauen zu begeistern. Ihr Sohn liebe es, Konstruktionen zusammenzubauen, plauderten Harry und Meghan aus, nachdem die Grundschüler dem Paar stolz ihre selbst gebauten Roboter-Autos präsentiert hatten.



Im Zuge ihres Engagements für die "Invictus Games" sind die Sussexes insgesamt drei Tage lang zu Gast in Nigeria. Sie wollen ihren Besuch unter anderem nutzen, um über ihr Herzensthema psychische Gesundheit zu sprechen.