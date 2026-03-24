Harry und Meghan: Überraschende Ankündigung nach Netflix-Debakel

Kalifornien (USA) - Nach dem Aus für Herzogin Meghans (44) Lifestyle-Marke "As Ever" beim Streaming-Riesen Netflix waren Berichte über Spannungen und ein angebliches Zerwürfnis zwischen den Sussexes und dem Unternehmen laut geworden. Nun scheinen die Zeichen doch wieder auf Versöhnung zu stehen.

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) arbeiten seit über fünf Jahren mit Netflix zusammen. © picture alliance/dpa/ZUMA Press Wire | Amy Katz

Denn: Harry (41) und Meghan arbeiten offenbar bereits an ihrem nächsten großen Projekt für die Plattform.

Wie das Branchenmagazin Deadline berichtete, soll das Paar eine neue Dramaserie produzieren, die sich ganz dem Polo-Sport widme. Im Zentrum der Handlung, die in der mondänen Kleinstadt Wellington spielen soll, stehen demnach die komplexen Beziehungen zweier rivalisierender Polo-Teams.

Das Drama werde an die ebenfalls von Prinz Harry produzierte Netflix-Serie "Polo" anknüpfen, die 2024 auf der Streaming-Plattform an den Start gegangen war.

Der jüngste Sohn von König Charles III. (77) ist selbst bereits seit seiner Jugend leidenschaftlicher Polo-Spieler und hatte sich in den vergangenen Jahren immer wieder für verschiedene Benefizspiele in den Sattel geschwungen.