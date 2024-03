Harry und Meghan: Überraschender Familienbesuch rührt zu Tränen!

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) haben nach einem Amoklauf in Texas immer noch Kontakt zu einer Opfer-Familie. © Amy Katz/ZUMA Press Wire/dpa

Auch wenn ihre Reise einen tragischen Hintergrund hatte, sorgten Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) am Wochenende für viele emotionale und herzliche Momente.

Bei einem spontanen Besuch im US-Bundesstaat Texas überraschte das Paar laut Daily Mail am Samstag eine Familie, die einen schweren Schicksalsschlag hinter sich hat.

Im Mai 2022 waren bei einem Amoklauf an der Robb-Grundschule in Uvalde 19 Schüler und zwei Lehrkräfte getötet worden. Eines der Opfer war Irma Garcia, mit deren Hinterbliebenen die Sussexes noch immer in engem Kontakt stehen.

Die Lehrerin hatte bei der Tragödie ihr eigenes Leben geopfert, als sie versuchte, ihre Schüler in einem Klassenzimmer zu schützen. Nur drei Tage nach den tödlichen Schüssen auf seine Frau war auch Garcias Ehemann Joe an einem Herzinfarkt gestorben.

Bei X veröffentlichte der Neffe des Paares nun Fotos und Videos von dem spontanen Überraschungsbesuch des Prinzenpaares, das zum Geburtstag seiner Mutter aus Kalifornien angereist war.

Auf den Schnappschüssen posieren Harry und Meghan Seite an Seite mit zahlreichen Mitgliedern der Familie und singen dem Geburtstagskind sogar ein Ständchen.