Harry und Meghan zu Charles' Krönung eingeladen!

Trotz des angespannten Verhältnisses: König Charles (74, l.) will Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) offenbar bei seiner Krönung dabeihaben. © Montage: Chris Jackson / POOL / AFP, TOBY MELVILLE / POOL / AFP

Per E-Mail soll der britische König die royalen Auswanderer zu seiner Krönungszeremonie am 6. Mai eingeladen haben. Das enthüllte eine Redakteurin der Sunday Times exklusiv bei Twitter.

Ein Sprecher des Paares habe den Erhalt der Einladungs-Mail bestätigt, heißt in dem Tweet. "Eine unmittelbare Entscheidung, ob der Herzog und die Herzogin teilnehmen werden, wird von uns zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt gegeben", wird die Quelle in dem Post weiter zitiert.



Ob Harry und Meghan Charles an seinem großen Tag in zwei Monaten tatsächlich die Ehre erweisen werden, bleibt damit also weiter offen.

Es wird bereits gemunkelt, dass der Prinz möglicherweise allein nach London reisen könnte, während Meghan in den USA den vierten Geburtstag ihres Sohnes Archie ausrichten könnte, der ebenfalls auf den 6. Mai fällt.