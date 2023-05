Nächster Netflix-Hammer: Spielfilm über Harry und Meghan?

Über das Leben von Prinz Harry (38) und seiner Frau Meghan (41) könnte bald ein Spielfilm gedreht werden. © Peter Dejong/ap/dpa

Was geht hinter den dicken Mauern des Buckingham Palace in London wirklich vor sich? Darüber könnten Harry und Meghan schon bald vor aller Welt auspacken.

Wie unter anderem die britische Zeitung The Mirror berichtete, sollen die Sussexes mit Netflix in Gesprächen über einen Spielfilm sein, in dem das Paar Einblicke in sein Leben vor dem Rückzug aus dem britischen Königshaus geben könnte.

Demnach glauben die beiden, "eine große Leinwandgeschichte" darüber erzählen zu können, was im Palast hinter verschlossenen Türen passiert sei.

Es gebe nach wie vor viele Details ihrer Story, die bislang weder in ihrer Netflix-Doku "Harry & Meghan" noch in Harrys Skandal-Biografie "Spare" Erwähnung gefunden hätten.