Harry und Meghan nicht erwünscht: Nächste Abfuhr von König Charles!

London (Vereinigtes Königreich) - Schon das zweite Jahr in Folge haben Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) keine Einladung zu der traditionellen Militärparade "Trooping the Colour" erhalten.

Es ist bereits die zweite Parade zu Ehren von König Charles (75) und zugleich die zweite ohne die Sussexes!

Wie das People-Magazin berichtete, sollen Harry und Meghan, wie schon 2023, auch in diesem Jahr nicht an dem alljährlichen Event anlässlich des Geburtstages des amtierenden britischen Monarchen am 15. Juni in London dabei sein.

Der Grund: Das abtrünnige Prinzenpaar ist offenbar nicht erwünscht und wurde erneut nicht zur "Trooping the Colour"-Parade eingeladen.

Die nach Kalifornien ausgewanderten Exil-Royals hatten zuletzt im Jahr 2022 an der Veranstaltung teilgenommen und das Platin-Jubiläum der damaligen Queen Elizabeth II. (✝96) gefeiert. Auch in den Jahren zuvor ließen sich Harry und Meghan die beliebte Parade nicht entgehen und standen sogar gemeinsam mit der königlichen Familie auf dem Balkon.

Seit der Regentschaft von König Charles hat sich das Blatt allerdings gewendet.