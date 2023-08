Reichen sie sich die Hand? Friedensgespräche zwischen Harry und Charles erwartet!

Seinen Sohn hat König Charles III. (74) trotz aller Differenzen offenbar noch nicht aufgegeben. © Jonathan Brady/AP/dpa

Reichen sich Vater und Sohn endlich die Hand?

Wie die britische Zeitung The Mirror berichtet, wird Harry im kommenden Monat zu den Invictus Games nach Düsseldorf kommen und nach Ende der Veranstaltung über Großbritannien zurück nach Kalifornien fliegen.

Erst kurz danach reist König Charles zu einem Besuch nach Frankreich - es könnte also durchaus zu einem Treffen der beiden kommen.

"Wenn die Gespräche stattfinden, wird der König sehr deutlich machen, dass es in Zukunft absolut keine privaten Familienangelegenheiten mehr in der Öffentlichkeit geben wird", so ein Insider gegenüber dem OK!-Magazin.

Sollte sich das Vater-Sohn-Gespann tatsächlich treffen, wäre es das erste Mal seit Charles' Krönung im Mai, dass sie sich sehen würden. Und es wäre sogar das erste persönliche Treffen unter vier Augen, nachdem Harrys Enthüllungsbuch "Reserve" veröffentlicht wurde.