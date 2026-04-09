Royals-Autor enthüllt: Das war Queen Elizabeths letzter Wunsch vor ihrem Tod
England - Im September jährt sich der Todestag von Queen Elizabeth (†96) zum vierten Mal. Ein Royals-Autor gewährt nun Einblicke in den letzten Wunsch der Monarchin.
Wie Robert Hardman in seiner Biografie "Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story" schrieb, habe die 96-Jährige vor ihrem Tod unbedingt alle ihre Urenkel sehen wollen - darunter auch die beiden Kinder von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44).
"Die Queen wollte, dass alle Urenkel irgendwann im Sommer nach Balmoral kommen, auch wenn die Sussexes möglicherweise nicht könnten. Sie wollte sicherstellen, dass sie alle eine wirklich schöne Erinnerung an sie haben", so Hardman laut Page Six.
Es sei bemerkenswert, dass die Monarchin auch die Kinder von Meghan und Harry treffen wollte, da das Paar zu dieser Zeit kein gutes Verhältnis zum Rest der königlichen Familie hatte. Grund dafür waren unter anderem ihr Umzug in die USA und die heftigen Vorwürfe, die sie gegen die britischen Royals erhoben hatten.
Trotz der Spannungen sollen Harry und Meghan im Sommer 2021 nach Großbritannien gereist sein, wo die Queen die kleine Lilibet (4) kennengelernt haben soll. Auch der kleine Prinz Archie (6) soll dabei gewesen sein.
Meghan und Harry sollen kurz vor dem Tod der Queen gemeinsame Zeit mit ihr verbracht haben
Berichten zufolge sollen sie kurz vor dem ersten Geburtstag der jungen Prinzessin Lilibet einige Zeit gemeinsam in Windsor Castle verbracht haben.
Neben den Kindern der Sussexes hatte die Monarchin noch zehn weitere Urenkel, darunter die Kinder von Prinzessin Kate (44) und Prinz William (43): Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7).
Laut dem Autor soll Elizabeth bereits im Sommer 2022 bemerkt haben, dass sie schwächer und langsamer geworden war. Der Palast hatte ihre gesundheitlichen Beschwerden nie öffentlich gemacht, doch Personen, die ihr nahestanden, erzählten Hardman, dass sie an "verschiedenen Dingen" litt.
"Unabhängig von der genauen Ursache war sie sich ihrer medizinischen Prognose bewusst, und dies reichte aus, um sie zu veranlassen, verschiedene lose Enden zu regeln", so Hardman.
Nach einer 70-jährigen Regentschaft verstarb Queen Elizabeth am 8. September 2022. In ihrer Sterbeurkunde wurde lediglich "hohes Alter" als Todesursache angegeben.
Titelfoto: Steve Parsons/PA Wire/dpa