Royals-Autor enthüllt: Das war Queen Elizabeths letzter Wunsch vor ihrem Tod

England - Im September jährt sich der Todestag von Queen Elizabeth (†96) zum vierten Mal. Ein Royals-Autor gewährt nun Einblicke in den letzten Wunsch der Monarchin.

Queen Elizabeth (†96) wollte vor ihrem Tod noch einmal alle ihre Urenkel sehen. (Archivbild) © Steve Parsons/PA Wire/dpa

Wie Robert Hardman in seiner Biografie "Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story" schrieb, habe die 96-Jährige vor ihrem Tod unbedingt alle ihre Urenkel sehen wollen - darunter auch die beiden Kinder von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44).

"Die Queen wollte, dass alle Urenkel irgendwann im Sommer nach Balmoral kommen, auch wenn die Sussexes möglicherweise nicht könnten. Sie wollte sicherstellen, dass sie alle eine wirklich schöne Erinnerung an sie haben", so Hardman laut Page Six.

Es sei bemerkenswert, dass die Monarchin auch die Kinder von Meghan und Harry treffen wollte, da das Paar zu dieser Zeit kein gutes Verhältnis zum Rest der königlichen Familie hatte. Grund dafür waren unter anderem ihr Umzug in die USA und die heftigen Vorwürfe, die sie gegen die britischen Royals erhoben hatten.

Trotz der Spannungen sollen Harry und Meghan im Sommer 2021 nach Großbritannien gereist sein, wo die Queen die kleine Lilibet (4) kennengelernt haben soll. Auch der kleine Prinz Archie (6) soll dabei gewesen sein.