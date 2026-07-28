Meghan teilt besonderen Moment - Prinz William soll vor Wut kochen

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Bei Instagram hat Herzogin Meghan private Einblicke in ihren Familienurlaub geteilt. Doch Prinz William soll über die Fotos verärgert sein.

Von Franka Wolf

London (Vereinigtes Königreich) - So privat zeigen sich Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) nur selten: Im Netz haben die Sussexes intime Einblicke in den Familienurlaub mit ihren Kids gewährt. Doch einem scheint das gar nicht zu passen: Prinz William (44).

Prinz William und Herzogin Meghan (beide 44) haben ein angespanntes Verhältnis.
Prinz William und Herzogin Meghan (beide 44) haben ein angespanntes Verhältnis.  © Danny Lawson / POOL / AFP

Am Strand, im Pool und sogar im Cockpit eines Flugzeugs: Bei Instagram öffnete Herzogin Meghan vor wenigen Tagen ihr Fotoalbum und ließ ihre Millionen Follower an ihrem vielfältigen Sommerurlaub in Portugal und Großbritannien teilhaben.

Besonders ein Schnappschuss sorgt dabei für Aufsehen: Das Foto zeigt Harry mit seinen beiden Kindern Archie (7) und Lilibet (5) von hinten auf einer Wiese.

Während das Dreiergespann den von hohen Hecken gesäumten Weg entlangspaziert, halten Vater und Sohn prächtige Blumensträuße in den Händen. Berichten zufolge soll die Aufnahme auf dem Anwesen Althorp in der englischen Grafschaft Northamptonshire entstanden sein - dem Ort, an dem Prinzessin Diana (†36) begraben liegt.

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Prinz William "Heute und jeden Tag": Prinz William teilt besonderes Foto mit Mutter Diana und sorgt für Gänsehaut

Harry scheint seine beiden Sprösslinge also erstmals zur letzten Ruhestätte seiner verstorbenen Mutter geführt zu haben. Dass seine Frau Meghan diesen bedeutenden Moment wenig später mit der Öffentlichkeit teilte, soll seinem Bruder William allerdings ein Dorn im Auge sein.

Prinz William soll Rückkehr von Harry und Meghan verhindern wollen

Prinz William (damals 13, r.) und Prinz Harry (damals 10) im Jahr 1995 mit ihrer Mutter Diana (†36). (Archivfoto)
Prinz William (damals 13, r.) und Prinz Harry (damals 10) im Jahr 1995 mit ihrer Mutter Diana (†36). (Archivfoto)  © JOHNNY EGGITT / AFP FILES / AFP

Der britische Thronfolger sei über die Fotos seiner Schwägerin wahrscheinlich "wütend", schätzte Adelskennerin Hilary Fordwich die Situation gegenüber "Fox News Digital" ein.

"Prinz William dürfte über die Kommerzialisierung von Althorp in einem derart geschmacklosen Medienbeitrag nicht nur außer sich vor Wut sein, es dürfte auch seine Abscheu weiter schüren, sodass er jede bedeutende Rückkehr verhindern wird", so die Royal-Expertin weiter.

Sowohl Königin Camilla (79) als auch alle Palast-Mitarbeiter würden entsprechende Versuche seitens der Sussexes sicher zu vereiteln versuchen.

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Erst kürzlich war es zu einer ersten Annäherung zwischen dem Auswanderer-Paar und der Königsfamilie gekommen. Bei einem Treffen zwischen Harrys Familie und König Charles III. (77) durfte der Monarch erstmals seit Jahren seine Enkelkinder wiedersehen.

Trotz des versöhnlichen Schrittes bleiben die Fronten zwischen den Brüdern jedoch weiter verhärtet: Bei Harry und William herrscht nach wie vor Eiszeit.

Titelfoto: Danny Lawson / POOL / AFP

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