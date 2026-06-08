Klartext von Menowin: Was er über Dieter Bohlen preisgibt, spricht Bände

Berlin/Köln - Menowin Fröhlich und Dieter Bohlen (72) sind durch ihre langjährige DSDS -Vergangenheit tief miteinander verbunden. Ein Moment hat den 38-Jährigen besonders berührt.

Sänger Menowin Fröhlich (38) trat am Wochenende beim SchlagerOlymp in Berlin auf. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Am Wochenende stand der neue deutsche "Superstar" erstmals seit seinem Triumph im Rahmen der RTL-Castingshow wieder auf einer großen Bühne. Menowin gab sich beim SchlagerOlymp in Berlin die Ehre.

In einem Interview mit "schlager.de" am Rande der Veranstaltung warf der bald neunfache Familienvater jetzt einen rührenden Blick zurück. Vor allem die öffentliche Freude des Poptitanen nach seinem DSDS-Sieg sei ihm sehr nahe gegangen.

"Der Dieter ist mein DSDS-Vater und wir beide haben schon eine lange Reise hinter uns", merkte Menowin gegenüber dem Musikportal an. Und weiter: "Ich bin total happy, dass ich ihn auch happy machen konnte."

Besonders einen Satz werde er nicht vergessen, wie der Sänger, der bereits mehrfach im Knast saß, beteuerte. "Wenn ein Dieter Bohlen dir sagt: 'Ich habe immer an dich geglaubt', ist das ein Mega-Gefühl", so Menowin.