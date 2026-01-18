Traummann gesucht: Claudia Obert verteilt Männer-Tipps an Eva Benetatou

Köln - Kurz vor ihrem Abflug ins Dschungelcamp 2026 gönnt sich Eva Benetatou (33) noch ein Mittagessen mit Freundin Claudia Obert (64). Dabei geht es weniger um Kängurus und Kakerlaken, sondern um Männer, Liebe und große Erwartungen.

Claudia Obert (64) schwebt seit Sommer 2022 mit Partner Max Suhr (27) auf Wolke sieben. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa

Bisher war Eva die große Liebe nicht vergönnt. Die 33-Jährige führte zwar schon ernste Beziehungen, für etwas wirklich Langfristiges hat es dennoch nie gereicht.

Deshalb reist sie Ende Januar als Single in das Camp, was ihre langjährige Freundin Claudia Obert nur schwer nachvollziehen kann. Sie selbst ist seit Jahren mit dem deutlich jüngeren Max Suhr (27) glücklich und würde Eva gerne dasselbe wünschen.

Beim Lunch mit RTL gibt sie der Dschungel-Thron-Anwärterin kurzerhand ein paar Tipps mit an die Hand. Schließlich bringt Eva nicht nur sich selbst, sondern auch Sohn George mit in jede neue Beziehung.

Claudias Forderung an den Traummann ist trotzdem überschaubar: "Ich würde den Kronleuchter nicht so hoch hängen."

Er müsse Eva attraktiv finden, gut mit kleinen Kindern umgehen können und großzügig sein. Ihre trockene Nachfrage: "Das wird doch nicht zu viel verlangt sein für einen Millionär, oder?"