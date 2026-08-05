Alles was zählt: Überraschender Plan für Richards Asche

Essen - Um Kilian loszuwerden, spinnen sich Ben und Maximilian bei " Alles was zählt " immer fantasievollere Ideen zusammen, die in einem explosiven Einfall münden. Und Simone sucht nach einem passenden Ort für Richards Asche.

Gabriella präsentiert Maximilian (r.) als neuen Zentrums-Mitarbeiter. © RTL/Julia Feldhagen

Gabriella (gespielt von Bianca Hein, 50) stellt Ben (Jörg Rohde, 42) eine Unterstützung im Controlling zur Seite. Ben freut sich - allerdings nur, bis er sieht, wer zur Tür reinkommt. Maximilian (Francisco Medina, 49) soll als helfende Hand fungieren.

Ben zeigt sich empört von der Entscheidung seiner Ex-Affäre, die nun mit Erzfeind Kilian (Marc Dumitru, 40) liiert ist. Doch Ben spielt seine Abscheu gegenüber Maximilian nur, mit dem er im Kampf gegen Kilian gemeinsame Sache machen will.

Maximilian erhalte alle Daten und Zugänge zum Steinkamp-Server. Eine heikle Entscheidung, hat Simone (Tatjana Clasing, 62) doch schon eine prall gefüllte Polizeiakte.

Ausgerechnet Ben, der die Machtspielchen und illegalen Aktionen nie befürwortet hat, kommt gleich mit mehreren Ideen auf Maximilian zu, der den Geschäftsführer aber bremst. Mit vorschnellen Aktionen droht das Vorhaben nach hinten loszugehen.

Als Ben später ein Telefonat von seinem neuen Verbündeten mitbekommt, traut er seinen Ohren nicht. Es geht um einen Funkzünder und einen Sprengsatz sowie eine "kleine Autobombe". Er wolle dies unter Bens Auto platzieren - und so Kilian einen versuchten Mord in die Schuhe schieben.