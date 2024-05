Alles was zählt: Maximilian traut seinen Augen nicht! "Nathalie?"

Essen - Für Maximilian von Altenburg wird das Ehe-Aus mit Nathalie bei " Alles was zählt " jetzt auch schriftlich fixiert. Charlotte "Charlie" Beer leistet sich bei einem Wettbewerb erneut absolute Disziplinlosigkeiten mit harten Folgen. Und Jennifer Steinkamp und Kilian Reichenbach hintergehen Ärztin Imani Okana.

Charlie (l.) trägt stolz ein anderes Kür-Kleid als der Rest des Kaders. Trainer Deniz (M.) findet das gar nicht toll. © RTL

Charlie (gespielt von Shaolyn Fernandez, 26) zieht in Vorbereitung auf den Ruhrquell-Cup ihr Kür-Kleid an, das sie von ihrer verstorbenen Mutter und damaligen Trainerin geerbt hat. Als sie die Arme nach oben streckt, reißt der Stoff am Oberarm.

Die Läuferin sucht Hilfe bei Managerin Isabelle (Ania Niedieck, 40). "Aus welchem Jahrhundert ist das und warum will man das reparieren? Das ist total billig verarbeitet", reagiert diese gehässig.

Mithilfe von Lucie (Julia Wiedemann, 28) findet Charlie eine Alternative und dreht mit dieser stolz Runden auf dem Eis. Isabelle ahnt schon, dass Probleme auf ihre Klientin zukommen. So kommt es auch. Trainer Deniz (Igor Dolgatschew, 40) erlaubt "auf keinen Fall" ein anderes Kür-Kleid. "Was ist dein Scheiß-Problem?", will Charlie wissen.

Obwohl Deniz ihr den Alternativ-Fummel verboten hat, taucht Charlie mit genau diesem beim Cup auf. Charlie hat sich mal wieder nicht unter Kontrolle, weil sie nicht das tragen darf, was sie tragen möchte, bezeichnet den Hauptsponsor Roland Overath (Jens Hartwig, 44) gar als "Ar***loch".

Er reagiert darauf mit dem Rausschmiss des kompletten Steinkamp-Kaders.