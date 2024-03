Alles was zählt: Simone schmeißt eigenen Sohn gnadenlos aus Firma und Villa

Viel los bei "Alles was zählt" (AWZ)! In der kommenden Woche wird es trotz eines durch Ostern wegfallenden Tages nicht minder spannend in Essen.

Von Nico Zeißler

Alles was zählt: Maximilian aus Firma und Villa verbannt

Simone stellt Maximilian zur Rede. © RTL/Julia Feldhagen Simone (gespielt von Tatjana Clasing, 60) findet Maximilian (Francisco Medina, 47) komplett angezogen und seinen Rausch ausschlafend auf dem Sofa der Villa, muss ihn aufwecken. "Liegst hier im Wohnzimmer rum, als wärst du tot. Ich habe überhaupt kein Verständnis für deine Situation." Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen, 42) findet, dass Maximilian wie ein Einbrecher im Haus herumgerumpelt hat und nach Schnaps stinkt. Justus (Matthias Brüggenolte, 44) versucht, verbal auf den sich gehen lassenden Mitbewohner einzuwirken - zunächst ohne Erfolg. Simone ist noch immer fassungslos, dass Maximilian auf der Suche nach seiner Ex-Frau Nathalie (Amrei Haardt, 34) alles stehen und liegen gelassen und sich an Firmengeldern bedient hat. "Deswegen möchte ich nicht, dass du länger in dieser Firma arbeitest. Und ich will auch nicht, dass du länger hier in der Villa wohnst. Du ziehst hier aus", bricht sie mit ihrem Sohn. Alles was zählt Geiselnahme bei "Alles was zählt": So spannend wird's in dieser Woche! Sie stellt ihren Mann Richard (Silvan-Pierre Leirich, 63), Tochter Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen, 42) und Schwiegersohn Justus vor vollendete Tatsachen. Der Schock ist dem Trio ins Gesicht geschrieben. Während Jenny ihre Mutter verstehen kann, finden die Männer das Verhalten unverhältnismäßig. Maximilian tritt im nächsten Schritt seine Tacla-Importrechte ab und kündigt in der Firma.

AWZ: Nähern sich Imani und ihr Patient Tom Matthis weiter an?

Tom Matthis hat nur noch Augen für Imani. © RTL Der wegen einer Handgelenksfraktur im St. Vinzenz weilende Häftling Tom Matthis (Maximilian Herzogenrath, 30) hat Imani (Féréba Koné, 33) den Kopf verdreht. Die will aber verhindern, Gefühle für den Knacki aufzubauen. Daniela (Berrit Arnold, 53) und Henning (Stefan Bockelmann, 47) finden aber, dass der seit vier Jahren inhaftierte Mann eine zweite Chance verdient hätte und der Raubüberfall ohnehin schon lange zurückliegt. Er habe sicher aus seinem Fehler gelernt, glaubt das Paar. Imani und Jenny merken derweil nicht, dass Kilian (Marc Dumitru, 37) sie beim Thema Patentanmeldung belauscht. Und mitbekommt, dass Simone außen vor gelassen werden soll - allerdings auch auf ihren Wunsch hin. Alles was zählt "Alles was zählt": Brutalo-Hammer nach WM-Debakel! SIE fliegt raus Diese verhindert, dass die Unterlagen per Kurier weggeschickt werden. Und stellt ihre Tochter zur Rede: "Gott, bin ich blöd. Man gibt dir den kleinen Finger und du nimmst dir direkt den ganzen Arm. Der Antrag ist gestoppt."

Alles was zählt (AWZ): "Sie ist schwierig, unberechenbar und ich habe keine Lust, mit ihr zusammenzuarbeiten"

Isabelle drängt Deniz dazu, sich ein Vorlaufen von Charlie anzuschauen. © RTL/Julia Feldhagen Isabelle (Ania Niedieck, 40) will Charlotte "Charlie" Beer (Shaolyn Fernandez, 26) nur managen, wenn es die Läuferin in den Steinkamp-Kader schafft. Die Managerin schlägt Deniz (Igor Dolgatschew, 40) vor, Charlie in den Kader aufzunehmen. Der Cheftrainer lehnt sofort ab: "Sie ist schwierig, unberechenbar und ich habe keine Lust, mit ihr zusammenzuarbeiten." Er wird überredet, sich ein Vorlaufen anzuschauen. Das eskaliert aber, weil er andere technische Vorstellungen hat als Charlie. "Wenn es dir nicht passt, ist es dein scheiß Problem", motzt die Läuferin. Isabelle sieht, in welch spartanischen Verhältnissen Charlie lebt. Und erfährt, dass ihre Eltern verstorben sind. Und ihre Mutter ihre Trainerin war, weshalb sie sich von niemand anderem coachen lassen will.