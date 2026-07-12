12.07.2026 15:00 Alles was zählt: Kleiner Henry begeht schlimmen Fehler

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: Ben möchte weiter Kilian loswerden - und Dragan seinen Sohn Nick.

Von Nico Zeißler

Essen - Während Vanessa bei "Alles was zählt" um das zumindest geteilte Sorgerecht für Henry kämpft, begeht ihr kleiner Sohn einen Fehler, der seiner Mama großen Schaden zufügen könnte. Ben möchte weiter Kilian loswerden - und Dragan seinen Sohn Nick. ACHTUNG, SPOILER!

AWZ: "Er kann mir nicht einfach meinen Sohn wegnehmen"

Vanessa erfährt im Scheidungskrieg mit Christoph Schreckliches. © RTL Christoph (gespielt von Lars Korten, 54) ist laut Kilian (Marc Dumitru, 40) "flexibel und verhandlungsbereit", möchte die Scheidung von Vanessa (Julia Augustin, 38) aber schnell über die Bühne bringen. Der Hammer folgt sogleich: "Dein Noch-Ehemann will das alleinige Sorgerecht." Die Pflegekraft ist fassungslos: "Wieso macht der so 'ne Scheiße? Ich wollte, dass wir uns einigen - für Henry. Er kann mir nicht einfach meinen Sohn wegnehmen." Weil sie kurzzeitig keine Betreuung für ihn hat, kommt Henry mit ins St. Vinzenz. Der verschwindet zwischenzeitlich auf den weitläufigen Klinikfluren, taucht aber wieder auf - und kickt mit seinem Tennisball vorbereitete Medikamenten-Becher um. Statt das Malheur zu melden, sortiert er die Tabletten wieder ein - komplett durcheinander. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Ultraschall-Knall! Daniela (50) ist schwanger Wenn einer der Patienten das falsche Medikament bekommt, bestehe die Möglichkeit eines Kammerflimmerns. "Wenn das schiefgelaufen ist, kannst du das mit deiner Approbation vergessen", stellt Imani (Féréba Koné, 35) klar. Glücklicherweise haben die Patienten die Tabletten aber noch nicht geschluckt.

Henry steckt die Medikamente durcheinander in irgendwelche Becher. © RTL

Vanessa hofft, Henry nicht weggenommen zu bekommen. © RTL/Julia Feldhagen

Alles was zählt: Ben gegen Kilian - Gabriella schaut zu

Ben (r.) hat Kilian auf dem Kieker. © RTL/Julia Feldhagen Der Deal mit einem örtlichen Tauchverein zur Mitnutzung zum Schwimmtraining soll neu verhandelt werden, möchte der Klub. Die Vertragsdetails müssten allerdings eingehalten werden, findet Kilian. "Wir klagen, verdammt noch mal!" Ben (Jörg Rohde, 42) ist klar dagegen, denn rechtliche Schritte gegen einen Tauchverein für Kinder und Jugendliche einzuleiten könnte dem Zentrum schaden. Er wolle sich mit dem Vereinsvorstand bei einem Bier zusammensetzen. Zusammen mit Thilo (Jan Kampmann, 37) hat es Ben geschafft, sich mit dem Verein zu einigen. Kilian passt es nicht, dass sein Nebenbuhler dafür Lob von Gabriella (Bianca Hein, 50) erhält. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Schwangere Daniela (50) kann es einfach nicht lassen! Ben warnt seine Ex-Affäre, dass Kilian im Falle einer tatsächlichen Hochzeit ein großes Stück vom Steinkamp-Kuchen abhaben wollen würde und eben ganz sicher nicht nur der Mann an der Seite der Geschäftsführerin wäre. Und dann auch das noch: Gabriella hat am Abend einen heißen Traum, in dem sie von Ben verführt wird. Merkt Kilian ihr an, dass sie an einen anderen Mann gedacht hat?

Kilian merkt, dass Ben etwas gegen ihn ausheckt. © RTL

AWZ: Dragan erfährt endlich, dass Nick sein Sohn ist

Dragan (l.) droht Nick, er solle keine Lügen erzählen. © RTL Aus Frust, dass sich Ziehvater Dragan (Florian Thunemann, 45) so für ihn einsetzt, wird Lennox (Leif Lunburg, 24) von Nick (Raphael Kalkowski, 27) beim Boxen hart vermöbelt. Dragan ist schockiert von der rohen Gewalt, die der AWZ-Neue aufgebracht hat. Warum, das erfährt er wenig später. "Check's doch endlich: Ich bin dein Sohn!" Dragan kann über Nick nur lachen: "Das ist ja eine schöne Geschichte. Ich hab keine Kinder." Und wird deutlich: "Ich warne dich, erzähl' keine Scheiße über mich!" Nick holt den Vaterschaftstest und legt ihn Dragan vor. Der kann es nicht glauben. Auch nicht, dass sich Nick als Masseur in seine Wohnung eingeschleust hatte und so für den Test notwendiges DNA-fähiges Material mitnehmen konnte. Dragan möchte vermeiden, dass Nick sein Leben zerstört, "das ich hier aufgebaut habe. Ich will eine Lösung finden, dass du hier schnell wieder weg bist." Nick allerdings plant, länger in Essen zu bleiben. Wie wird Dragan ihn los?

Schockiert, dass er einen Sohn hat: Dragan. © RTL