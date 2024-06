05.06.2024 09:55 5.264 Umfrage kurz vor der EM: Das ist Deutschlands schönste Sportmoderatorin

Am 14. Juni startet die Fußball-EM 2024 in Deutschland. In einer Umfrage wurde nun darüber entschieden, wer Deutschlands schönste Sportmoderatorin ist.

Von Tina Hofmann

München - Erst vor Kurzem veröffentlichte sie ihr eigenes Buch, nun kann sie sich über eine besondere Ehre kurz vor der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland freuen: Anna Kraft (38) ist Deutschlands schönste Sportmoderatorin. Anna Kraft (38) ist laut einer Umfrage Deutschlands schönste Sportmoderatorin. © IMAGO / Sven Simon Zu dem Schluss kommt zumindest eine Umfrage im Auftrag des Playboys. 28 Prozent der befragten Frauen und Männer befinden, dass die ehemalige Leichtathletin das attraktivste TV-Gesicht im Sport ist. Den meisten dürfte sie von RTL bekannt sein, wo sie die Fußball-Spiele der Europa League als Moderatorin präsentiert. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten und Kommentator Wolff-Christoph Fuss (47) steht sie für die bevorstehenden EM im Team von RTL und Magenta TV. TV & Shows Neue Generation und Änderungen im Kollegium? "Tierärztin Dr. Mertens" nicht mehr so wie vorher! Hinter ihr landete Lea Wagner (29), Tochter von Fußball-Coach David Wagner (52), mit 25 Prozent aller Stimmen auf Platz zwei. Sie berichtet in der Sportschau nicht nur vom Fußball, sondern ist bei der ARD auch Gesicht des Skispringens. Laura Wontorra (35), Tochter von Moderatoren-Legende Jörg Wontorra (75), kam auf Rang drei ein. Auch sie wird dem Team von RTL und Magenta bei der EM angehören. Deutschlands schönste Sportmoderatorin: Die Umfrage-Ergebnisse 1. Anna Kraft 28 Prozent aller Stimmen 2. Lea Wagner 25 Prozent 3. Laura Wontorra 24 Prozent 4. Katharina Kleinfeld 22 Prozent 5. Esther Sedlaczek 19,5 Prozent 6. Valentina Maceri 19 Prozent 7. Ruth Hofmann 18,5 Prozent 8. Laura Papendick 18 Prozent 9. Jana Wosnitza 17,5 Prozent 10. Nele Schenker 17 Prozent

Titelfoto: IMAGO / Sven Simon