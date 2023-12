28.12.2023 10:53 800 Are You The One: Was macht Jana da?

Jana spielt auch in der Doppelfolge 13 und 14 bei "Are You The One" (RTL+) eine übergeordnete Rolle - wegen ihrer Unentschlossenheit gegenüber Ryan und Sidar.

Von Nico Zeißler

Thailand - Jana (25) spielt auch in der Doppelfolge 13 und 14 bei "Are You The One" eine übergeordnete Rolle - wegen ihrer Unentschlossenheit gegenüber Ryan (21) und Sidar (24). Beide machen sich Hoffnungen, beide bekommen Bestätigung, gleichzeitig kassieren sie aber auch Rückschläge. No Match! Sandro (28) und Sina (26) bleiben in der Villa. © Screenshot/RTL+ Sina (26) und Sandro (28), das wird zu Beginn der Folge 13 klar, sind kein Match. "Ich check' gar nichts. Ich muss alles neu aufrollen", so der Soldat. Edda (21) vermutet: "Wir sind sehr verloren!" Derweil denkt Sidar (24), Ryan (21) habe Jana (25) bei einer Party geküsst. Und verkündet auf der Tanzfläche: "Entscheidung ist durch, wallah frei, wallah frei!" Heißt so viel wie: Offenbar hat sich Jana gegen ihn entschieden, weshalb Sidar wieder auf (anderweitige) Beutejagd gehen kann. Dennoch verlangt er ein Statement von der 26-Jährigen. Bis zum Zubettgehen will er wissen, ob sie ihn oder Ryan will. Die Krankenschwester lässt durchblicken, dass dies ausbleiben wird: "Ich weiß es nicht. Ich quäle mich seit Tagen!" Are You The One Ungewolltes Liebes-Outing im TV: "Die hat mich einfach gef***t, die Thomalla" Später sagen Taten mehr als Worte: Ryan und Jana küssen sich ausgiebig. Laut RTL+ der "längste Kuss der AYTO-Geschichte". Schon am nächsten Morgen turtelt Jana aber im Pool mit Sidar, küsst ihn auf den nackten Oberschenkel. Er wird scheinbar wuschig: "Kannst mir auch woanders hin einen Kuss geben." Der eigentlich gesicherte Ryan beobachtet die Szenerie aus der Entfernung: "Ich fühle mich verarscht!" Jana (25) erklärt Sidar (24), dass sie Ryan (21) nur auf die Nase geküsst hat. © Screenshot/RTL+ Na endlich! Ryan und Jana genießen den wohl längsten Kuss der AYTO-Geschichte. © Screenshot/RTL+ Im Bett wird daran angeknüpft. © Screenshot/RTL+ Hä?! Jana klebt am nächsten Tag im Pool an Sidar. © Screenshot/RTL+ Frauengeschichten bei Are You The One: "Wenn ich nicht wählerisch wäre, wäre ich bei 700" Anderer Ort, same Story: Martin (25) sagt, er habe kein Interesse mehr an den AYTO-Frauen. Edda, die den Augsburger "anstrengend" findet: "Ich würde dir die Aussage abkaufen, wenn du einen Bodycount von 10 hättest und wählerisch wärst. Aber 300 Frauen ..." Der Kundenberater kontert: "Wenn ich nicht wählerisch wäre, wäre ich ja bei 700. Hab auch voll viele entjungfert." Toller Hengst - findet auch Edda. Nicht. "Boar, deine Aussagen sind so ekelhaft. Wenn der nach der Show eine Frau findet, die ihn heiratet, fress' ich einen Baumstamm." Martin (25) prahlt - wieder mal - mit seinen Liebschaften. Und dass er viel mehr hätte haben können. © Screenshot/RTL+ AYTO 2023: Sind Julia und Paul ein Perfect Match? Folge 14 beginnt mit fünf Lichtern in der Matching Night. Und handelt von einer mit sich hadernden Jana, die nicht so rüberkommen will, als spiele sie mit Ryan und/oder Sidar. Die Waage würde einfach in keine Richtung ausschlagen. Nach dem Spiel und den Dates der beiden Gewinnerpaare geht's wieder darum, eines der Duos in die Matchbox zu wählen. Überraschend für einige gehen Paul (21) und Julia (23) rein. Sind sie ein Perfect Match? Julia (23) und Paul (21) gehen in die Matchbox. © Screenshot/RTL+ Streaming-Tipp: Die AYTO-Folgen 13 & 14 gibt's ab sofort bei RTL+. Jeden Donnerstag kommt eine Doppelfolge dazu.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/RTL+