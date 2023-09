"AYTO"-Kandidatin knutscht fremd und bricht zusammen: "Schlimmste Zeit meines Lebens!"

Eigentlich sollen die "AYTO"-Kandidaten ja ihr "Perfect Match" suchen. Stattdessen finden sie ausschließlich Drama!

Von Anna Gumbert

Koh Samui - Sind wir hier bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", oder was? Die neue Doppelfolge von "Are You The One - Realitystars in Love" hat es, was Drama angeht, ordentlich in sich. Die richtige Prise an "Zunge in Lunge" und absoluter Ahnungslosigkeit, wer in diesem Jahr die "Perfect Matches" sind, ist natürlich auch wieder dabei!

Hier startet das Drama: Steffi und Elia küssen sich. © Screenshot/RTL Das Drama entfaltet sich, als Teezy (28) und Alicia (29) mit leeren Händen und keinem Volltreffer aus der "Matchbox" zurückkehren. Ersterer wagt es nämlich, nicht etwa seiner Bettgefährtin Steffi (25) zuerst nach seiner Rückkehr in die Arme zu fallen, sondern erst mit anderen Teilnehmern Handschläge auszutauschen. Ein absolutes "No Go" für die Augsburgerin, die schon in der vergangenen Normalo-Staffel von "AYTO" mit ihrem "Perfect Match" einen Griff ins Klo wagte. Steffi packt die Möglichkeit, beziehungsweise Kandidat Elia (30), am Schopf und lässt sich von diesem einen fetten Schmatzer verpassen. Genau der richtige Rachefeldzug gegen Teezy - der komplett an die Decke geht. "Ich bin bei fucking AYTO und renne einer Frau hinterher, die mich ficken will, Alter!", lamentiert der "Ex on the Beach"-Veteran. Are You The One Wilde Knutsch-Orgie hat böse Folgen: "Ich bin Aszendent Zwilling, du bist Aszendent Hund!" Tränen fließen, es wird herumgeschrien - und schließlich gießt auch noch Moderatorin Sophia Thomalla (33) genüsslich Öl ins Feuer, als diese Steffi petzt, dass Teezy auch noch Sonnencreme auf den Brüsten von Mitstreiterin Kim Virginia (28) verteilt hat. Zu viel für Steffi, die sich wütend und heulend auf dem Klo verzieht. "Ich wollte hier rausgehen und sagen: 'Das war die schönste Zeit in meinem Leben!' Aber es wird gerade zur schlimmsten Zeit meines Lebens!", jammert die 25-Jährige.

Mike Heiter: "Sogar die Verwirrung ist verwirrt!"

Zu Kim Virginia hat Mike eine Anziehung verspürt. © Screenshot/RTL Drama Nummer Zwei bahnt sich an, als Mike (30) die nicht knisternde sexuelle Energie zwischen ihm und seinem Liebchen Paulina (20) mit seiner Ex Kim Virginia erörtert. Blöd nur, dass der Buschfunk genau das weiter an Paulina trägt! Wutentbrannt stampft das AYTO-Küken auf ihren nicht so ganz passionierten Lover zu. "Bei Kim hab ich direkt gemerkt, was sie ausstrahlt, sie hat die gleichen 'Boom Boom'-Signale ausgesendet in den Raum. Paulina war auch in diesem Raum und ist mir als wunderschöne Frau aufgefallen, aber da ist nicht diese Knister-Action", erklärt sich der Elena-Miras-Ex. Genauer gesagt: "Wenn ich jemanden küsse, dann rührt sich da unten was. Bei Paulina war das nicht so", so Mike. "Ich will heimfahren", ist da Paulinas einzig logische Konsequenz. Oder stattdessen nochmal mit Paco (27) herumknutschen, der ihr bereits in den ersten Folgen eine herbe Abfuhr verpasste. Are You The One Erstes Paar muss "AYTO"-Villa verlassen: Hinter ihrem Rücken geht die Post ab! "Sogar die Verwirrung ist verwirrt", fasst Mike Heiter die Situation ganz passend zusammen.

