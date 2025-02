04.02.2025 09:00 2.009 "AYTO": Küsse, Flirts und Fummelei - "Ich habe Bock, mit jedem rumzumachen!"

Die sechste Staffel von Are You The One startet mit heißen Küssen und viel Körperkontakt.

Von Karolin Wiltgrupp

Thailand - Die sechste Staffel von "Are You The One?" startet vielversprechend. Schon am ersten Tag wird heftig geknutscht und gefummelt. Zwei Kandidaten landen sogar schon im "Boom Boom Room" ... Physiotherapeut Levin (25) kommt beim Flaschendrehen-Spiel voll auf den Geschmack. © Screenshot/RTL+ Die zehn Jungs und Mädels haben sich gerade das erste Mal in ihren Leben gesehen und schon wird geflirtet, was das Zeug hält. Damit es so richtig losgehen kann, entscheiden sich die Teilnehmer für den Klassiker der Kennenlern-Spiele: Flaschendrehen. Das gefällt vor allem Sophia (23): "Ich habe Bock, mit jedem rumzumachen!" Kein Wunder, dass die meisten "Pflicht" statt "Wahrheit" wählen. Nachdem Vollblut-Italiener Tano (23) fröhlich den Körper von Stuttgarterin Joana (26) geleckt hat, gibt der selbstbewusste Physiotherapeut Levin (25) der rassigen Camelia (29) einen heißen Lapdance. Are You The One? "AYTO": Nikola Glumac will keinen Sex mit der Ex und wird dafür gehatet! Es folgen heiße Küsse zwischen Selina (23) und dem gleichaltrigen Enes sowie zwischen "Monaco"-Josh (28) und seiner Favoritin Nadja (25). Offenbar angeheizt vom Spiel verschwinden die liebeshungrige Sophia, die zuvor noch mit Josh im Pool rumgemacht hatte, und Joshua (24) im "Boom Boom Room". Was anfänglich ziemlich erotisch beginnt, findet nach nur kurzer Zeit ein jähes Ende. Die 23-Jährige unterbricht das Liebesspiel, obwohl sie "schon richtig Bock" gehabt hätte. Schade! Enis und Selina (beide 23) fallen übereinander her. © Screenshot/RTL+ Auch bei Nadja (25) und "Monaco"-Josh (28) läuft's. © Screenshot/RTL+ Sophia (23) und Joshua (24) gehen in den "Boom Boom Room". © Screenshot/RTL+ Levin ist seiner Ex fremdgegangen, Camelia gefällt das gar nicht Bei Camelia (29) lässt so langsam das Interesse an Levin (25) nach. © Screenshot/RTL+ Etwas "deeper" dagegen wird es bei Camelia und Levin, zwischen denen es ja bereits am Vortag ordentlich geknistert hatte. "Mit ihr vibed es bisher am besten", offenbart der 25-Jährige aus Karlsruhe. Der Baden-Württemberger sei mit 18 Jahren gleich mit seiner ehemaligen Freundin zusammengezogen und in der Beziehung "ein komplett anderer Mensch" gewesen. Im Gespräch erzählt er auch, dass er seiner Ex fremdgegangen sei. Die anfängliche Begeisterung für den ehrlichen Levin scheint bei Camelia zu schwinden, denn nicht nur die Fremdgeh-Geschichte schreckt sie ab. Are You The One? Bäumchen wechsel dich nach "AYTO"-Finale: "Räudiges Rammeln, Alter!" Die Nacht zuvor hat der Physiotherapeut nämlich mit der blonden Nadja verbracht, mit der auch ein intensiver Gute-Nacht-Kuss fiel. Bei "AYTO" gibt es viel nackte Haut, daran müssen sich viele noch gewöhnen. © Screenshot/RTL+ "Langsam macht er sich unbeliebt bei mir. Ich hab dann keinen Bock mehr auf ihn, wenn es so weitergeht", so die 29-Jährige skeptisch. Autsch! Die ersten beiden Folgen der "Normalo"-Staffel von "Are You The One?" könnt Ihr ab 4. Februar auf RTL+ streamen. Jeden Dienstag gibt es zwei neue Folgen.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/RTL+ (2)