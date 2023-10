26.10.2023 05:55 7.631 AYTO: Dicke Überraschung in finaler Matching Night liefert letzte Chance für Sabotage-Sandra!

Das Finale bei "Are You The One? Realitystars in Love" steht an, doch vorher geben die Stars noch mal richtig Gas! Es wird geknutscht, gewackelt und gestritten!

Von Laura Miemczyk

Koh Samui (Thailand) - Das große Finale (Folge 21) bei "Are You The One? Realitystars in Love" steht kurz bevor und damit auch das Ende der Zeit unter Thailands Palmen. Vorher geben die Stars aber noch mal richtig Gas - ehe es in der zehnten Matching Night zum großen Show-Down kommt. ACHTUNG, SPOILER! Erst steigt die Spannung, dann erfahren Elia (30) und Alicia (29) von ihrem Match! © Screenshot/RTL Die Zeit auf Koh Samui neigt sich allmählich dem Ende entgegen, während den Realitystars die Zeit davonläuft: In der neunten Matching Night (Folge 20) konnte die Gruppe immerhin sechs Lichter anknipsen, für den Sieg braucht es jedoch bekanntlich die vollen zehn. Wie gut, dass nun das nächste potenzielle Perfect Match überprüft werden kann! Die Gruppe hat sich dabei für Alicia (29) und Elia (30) entschieden - und tatsächlich erscheint kurz darauf das erlösende Perfect-Match-Banner auf den Bildschirmen. Das Preisgeld von 180.000 Euro ist damit kurz vor dem Ziel noch mal ein wenig näher gerückt, was die Stars anschließend mit einer feuchtfröhlichen Party feiern. Are You The One Keine Chance auf "AYTO"-Sieg wegen Spielverderbern? "Sie krault nur irgendwelche Rücken und Eier" Shakira (25) steht der Sinn jedoch nicht nur nach Feiern, sondern vor allem nach Austausch von Körperflüssigkeiten. So schnappt die quirlige Blondine sich kurzerhand Hottie Max (26) und verschwindet mit dem Muskel-Mann im Boom-Boom-Room, wo die beiden sich eine heiße Dusche gönnen. Bis zum Äußersten gehen Shakira und Max nicht ("Wir wollen uns erst mal kennenlernen"), dennoch ist die 25-Jährige anschließend hin und weg. "Der gibt mir Liebe, der gibt mir Aufmerksamkeit", schwärmt sie, während Ex-Crush Marvin (28) schon beinahe vergessen scheint. Das dritte Perfect Match: Elia und Alicia können es nicht fassen - die Freude ist entsprechend groß. © Screenshot/RTL Während die Realitystars ihr drittes Perfect Match feiern, lassen Shakira (25) und Max (26) es unter der Dusche krachen. © Screenshot/RTL AYTO 2023: Staffel-Taktiker Steffen nimmt das Ruder in die Hand Steffen (28) sieht zwar nicht immer so aus, hat in der Gruppe aber den Durchblick. © Screenshot/RTL Der letzte Tag bricht an und die Realitystars haben in den verbleibenden Stunden vor dem Finale noch einiges zu tun. Mit Darya (30) und Danilo (26), Steffi (26) und Emanuell (30) sowie Alicia und Elia haben die Kandidaten erst drei Perfect Matches gefunden, die restlichen müssen nun also ermittelt werden.

"Wir haben jetzt nicht die überkrasse mathematische Intelligenz am Start, aber wir haben Steffen", erklärt Paco (27) die weitere Vorgehensweise seiner Mitspieler, die Steffen (28) zum Taktiker der Staffel auserkoren haben. Unter der Anleitung des 28-Jährigen spielt die Gruppe alle möglichen Kombinationen durch, als Hilfsmittel dazu dienen Knoblauchzehen, Kronkorken oder auch Haargummis. Are You The One "AYTO"-Juliette übers Lippenaufspritzen: "Tut jedes Mal weh, muss mich zwingen!" Die Köpfe rauchen, doch schließlich fallen die Worte, auf die alle gewartet haben: "Wir haben's!", verkündet Chef-Taktiker Steffen stolz und hält eine (von einigen geforderte) Überprüfung der Matches für überflüssig. Ob das gut geht? Unter der Führung ihres Chef-Taktikers kombinieren die Stars, welche Teilnehmer zu wem passen könnten. © Screenshot/RTL Anschließend wird die harte Arbeit mit einer Motto-Party belohnt: Marie (26, r.) und Kim (27) lassen es im Cheerleader-Dress krachen. © Screenshot/RTL Are You The One 2023 - Realitystars in Love: Sophia Thomalla lässt überraschend Frauen wählen Für die letzte Matching Night hat Sophia Thomalla (34) sich noch mal einen kleinen Kniff ausgedacht. © Screenshot/RTL Wie gut die Herangehensweise der Realitystars funktioniert, wird sich nun zeigen, denn schließlich lädt Moderatorin Sophia Thomalla (34) zur finalen Matching Night! "Jetzt wird's ernst!", kündigt die 34-Jährige verheißungsvoll an und sorgt direkt für die erste Überraschung des Abends.

Denn obwohl eigentlich die Männer dran wären, dürfen die Ladys wählen - und damit auch Sandra (30), deren Team-Geist bereits in dem einen oder anderen Gruppenspiel zu wünschen übrig gelassen hatte. Obwohl sich für die Kölnerin damit theoretisch eine letzte Sabotage-Chance bietet, indem sie spontan doch "nach Bauchgefühl" wählt, hält sie sich an den Masterplan und loggt sich brav mit dem für sie vorgesehenen Kandidaten (Steffen) ein. Auch die anderen Couples halten sich an die Taktik, wählen ihre besprochenen Partner und schließlich schlägt die Stunde der Wahrheit. Nach und nach blinken die ersten Lichter auf, während die Spannung steigt - und tatsächlich gehen am Ende die vollen zehn Lampen an! Die Realitystars haben das Ruder auf der Zielgeraden noch mal rumgerissen und gehen am Ende mit 9000 Euro pro Kopf nach Hause. Staffel-Taktiker Steffen sei's gedankt! Jenny (25) und Paco (27) sind angespannt, als Sandra aufgerufen wird. © Screenshot/RTL Sandra (30) zögert zwar, hält sich schließlich aber an Steffens Masterplan. © Screenshot/RTL Die finalen Perfect Matches Danilo (26) und Darya (30)

Steffi (26) und Emmanuel (30)

Alicia (29) und Elia (30)

Shakira (25) und Marvin (28)

Sabrina (26) und Mike (31)

Kim (27) und Teezy (28)

Marie (26) und Fabio (30)

Sandra (30) und Steffen (28)

Jenny (25) und Paco (27)

Paulina (20) und Max (26)/Peter (25) Die Realitystars haben alle Perfect Matches gefunden und gehen am Ende mit insgesamt 180.000 Euro nach Hause. © Screenshot/RTL Das Finale seht Ihr ab sofort im Stream bei RTL+. Am nächsten Donnerstag (2. November) gibt's dort dann auch das große Wiedersehen.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/RTL