"AYTO"- Wiedersehen: Bei diesen "Perfect Matches" hat es auch im echten Leben gefunkt!

Bei der Wiedersehen-Show von "Are You The One" legt Moderatorin die Karten auf den Tisch. Bei den Kandidaten gab es nach Drehschluss noch ordentlich Drama.

Von Anna Gumbert

Thailand - Als erster Cast von "Are You The One" haben es die Kandidaten der aktuellen Staffel nicht geschafft, alle "Perfect Matches" zu finden und sich damit das Preisgeld zu sichern. Unterhaltsam und voller Drama war die Zeit in Thailand aber trotzdem - und genauso ging es auch nach Ende der Dreharbeiten weiter, wie Moderatorin Sophia Thomalla (34) beim gemeinsamen Wiedersehen herausfand.

Moderatorin Sophia Thomalla (34) nahm die Kandidaten der aktuellen Staffel beim Wiedersehen ordentlich in die Mangel. © Screenshot/RTL+ Bei einigen Kandidaten wurde der Thomalla geradezu warm ums Herz: Auch fernab der Kameras haben einige der "Perfect Matches" zueinandergefunden und sind auch nach wie vor noch ein Paar. Da wären etwa Gerrit (24) und Tais (21), die gemeinsam mit Pia (24) und Mela (23) Teil eines Vierer-"Perfect Matches" waren und heute zusammen durchs Leben gehen. Und auch Sidar (25) und Jana (25) haben nach dem ewigen Hin und Her in der Show zueinandergefunden und sind seit einem halben Jahr ein Paar. Doch ganz so perfekt ist das Happy End der beiden Turteltauben dann doch nicht. Wie Sophia Thomalla erfahren hatte, soll es nach der Show ein pikantes Gespräch zwischen Ryan (21) und Jana gegeben haben. Are You The One Nachtkamera bringt Licht ins Dunkel: Sophia Thomalla enthüllt heimlichen Sex "Ich hab gesagt, sie kann sich melden, wenn es mit Sidar nicht klappt. Ich will sie nicht in die Pfanne hauen, aber das Gespräch war nicht einseitig und es gab Signale, dass sie sich doch nicht so sicher mit ihrer Entscheidung ist", gestand der Nachwuchs-Casanova.

Große Liebe zwischen Lisa-Marie und Paulo?

Aus Paulo (22) und Lisa-Marie (24) wurde leider nichts - er hat aber schon wieder eine Neue am Start. © Screenshot/RTL+ Während Sidar seiner Liebsten auch diesen kleinen Fehltritt noch verziehen hat, hat Ryan aber noch über Jana hinaus weiterhin für Chaos gesorgt. So kam es zwischen ihm und Sina auch noch zu einem Techtelmechtel, für das er sich im Nachgang bei seinen "AYTO-Kollegen" rühmte. "Wir hatten Sex, es hat nicht so harmoniert und er hat es allen herumerzählt. Der Kontakt wurde mir dann zu affig, ich dachte, er hat nur in der Villa so einen Charakter gespielt aufgrund der Situation, aber draußen war er einfach genauso lost", urteilte Sina. Große Hoffnungen gab es auch für Paulo (22) und Lisa-Marie (24), die die Villa schwer verliebt und außerdem als "Perfect Match" verließen. Im Nachgang waren die beiden für ein paar Monate zusammen - Paulo sprach sogar schon vor Lisa-Maries Vater vom Heiraten! Are You The One Sophia Thomalla macht sich über "Are You The One"-Lady lustig: "Hält für zehn Minuten" "Ich hab dann aber gemerkt, dass es nicht mehr so ist wie in der Villa. Ich hab den Alltag [ein] bisschen unterschätzt und es letztendlich dann auch beendet", erklärte Paulo, der nur wenige Wochen nach der Trennung gleich eine "neue große Liebe" am Start hatte.

Der heimliche Star der Staffel: Lina (28) nahm als Einzige Geld mit nach Hause. © Screenshot/RTL+

Was passiert mit Linas Preisgeld? "Lieber gemeinnütziger Organisation spenden"