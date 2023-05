Flirts, Sex-Talk, Fremdgehen! Darum haben sich AYTO-Juliette und Barkin wirklich getrennt

Leipzig - In der Datingshow " Are You The One " galten Juliette Lau (22) und Barkin Cömert (28) als Traumpaar. Anschließend versuchten sie, ihre Anziehung zueinander auch im deutschen Alltag aufrechtzuerhalten. Nun zog die Leipzigerin aber einen endgültigen Schlussstrich. Aus ihrer Sicht aus sehr gutem Grund.

Juliette Lau (22), Kandidatin der abgelaufenen "Are You The One"-Staffel, in ihrem Statement. © Screenshots Instagram/juicyjuuly

"Es fing Karneval an", begann die 22-Jährige ihr am Sonntagabend via Instagram veröffentlichtes Statement. Eine Followerin habe ihr Freitagnacht - also offenbar am 17. Februar - eine Nachricht geschrieben. "Ich bin gerade im Vanity und er geht ganz eindeutig fremd."

Das Angebot, ihr Videos zukommen zu lassen, nahm Juliette dankend an. Was sie darauf sah, gefiel ihr verständlicherweise gar nicht. "Er tanzt sehr eng mit einem Mädchen, klebt an ihrem Hals und geht an ihren Arsch." Was genau darüber hinaus passiert ist, blieb im Verborgenen.

Die Fitnesstrainerin sprach Barkin am nächsten Tag darauf an, wodurch es zu einem heftigen Streit gekommen sei. "Er hat sich dafür entschuldigt, ist mir wirklich auch in den Arsch gekrochen." Seine Erklärung sei zu viel Alkohol gewesen. "Mädels, wir kennen es alle: Das ist DIE Ausrede überhaupt."

Er habe ihr versprochen, dass er sich fortan am Riemen reiße und dass so etwas nicht noch einmal vorkommen würde.

In der folgenden Nacht meldete sich eine weitere Followerin bei Juliette. Sie habe Barkin beim Feiern gesehen, er habe eine ihrer Freundinnen angesprochen, die "wahrscheinlich nicht die einzige war".