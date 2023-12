Jana-Drama, Dreiecksbeziehungen und Millionen-Angebot bei AYTO: "Einfach respektlos!"

Are You The One

Hoppla! Trotz seiner indirekten Liebeserklärung an Jana knutscht Ryan plötzlich mit Sina (26) auf der Tanzfläche: "Vielleicht wollte ich sie auch ein wenig eifersüchtig machen". Und sein Plan scheint aufzugehen: Jana, findet die Aktion ganz und gar nicht cool, was dem 21-Jährigen ein breites Schmunzeln entlockt.

Bei der Matchbox-Entscheidung sind diese Dramen erst einmal vergessen, aber das nächste ist direkt im Anflug, als die Rammstein -Ex mit einer Million im Angebot um die Ecke kommt. Natürlich in Landeswährung (Baht), wie sie schnell hinzufügt. 30.000 Euro also, wenn die restlichen Kandidaten die Matchbox-Entscheidung von Sina und Sandro verkaufen.

Stattdessen gönnen sich Paulo und Maja (24) und Sandro und Sina eine Body-Painting-Session während in der Villa eine Runde Jenga gespielt wird - inklusive versauter Aufgaben und sehr viel Geknutsche. Besonders der Kuss zwischen Kevin und Lisa-Maria erhitzt die Gemüter erneut. Paulo zeigt sich alles andere als begeistert über das "Rumgelecke". "Wenn Lisa mit Zunge geküsst hätte, wäre ich genervt. Wenn es nur so war, ist ja alles gut", räumt er nach einer Aussprache ein.

So richtig voran, geht es allerdings bei allen frischgebackenen Reality-Küken nicht, besonders in Hinblick auf die korrekten Matches.

Ob Martin (25) sich dafür oder dagegen entscheidet, erfahren wir erst in Folge 13 am kommenden Donnerstag. Die aktuellen Folgen 11 und 12 von "Are You The One" seht Ihr ab sofort im Stream bei RTL+.