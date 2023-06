Liebes-Outing nach "Bachelor"-Sieg: Angelina hat neuen Freund - und schießt gegen David Jackson

Angelina Utzeri (28) hat bestätigt, dass sie wieder frisch verliebt ist und einen neuen Mann an ihrer Seite hat. © Montage: Instagram/Screenshot/utze_, Instagram/utze_

Nur wenige Wochen nach der Ausstrahlung des "Bachelor"-Finales bei RTL schwebt die Gewinnerin von Davids letzter Schnittblume wieder auf Wolke sieben.

Mit dem Fitnessmodel und Influencer hatte es nach den Dreharbeiten für Angelina, genannt Utze, bekanntlich nicht mehr gepasst. Sie habe kein gutes Bauchgefühl mit David gehabt, erklärte sie zuletzt in einem Instagram-Statement und wollte damit eigentlich mit der RTL-Kuppelshow abschließen.

Im Rahmen ihres Liebes-Outings kam das Thema nun trotzdem noch einmal auf - und David dabei wieder einmal nicht sonderlich gut weg.

"Endlich ein Mann, der mir nicht sagt, was ich zu tun und zu lassen habe!", zitiert "Bild" die brünette Albstädterin in Bezug auf ihren neuen Freund. Noch deutlicher wird der Seitenhieb gegen David jedoch mit der nächsten Aussage.

So könne sie sich in ihrer neuen Beziehung endlich fallen lassen. "So etwas weiß ich durch meine letzte Erfahrung noch viel mehr zu schätzen. Wenn man erfahren hat, wie es ist, nicht frei seine Meinung sagen zu können und Dinge tun zu müssen, die man eigentlich nicht möchte, dann ist so ein Mensch Balsam für die Seele." Nicht gerade ein Kompliment für ihren Kurzzeit-Ex ...