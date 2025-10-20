"Bares für Rares": Niedrigste Expertise aller Zeiten, doch Händlerin zahlt deutlich zu viel

Köln - So eine niedrige Expertise hat es bei " Bares für Rares " auch noch nie gegeben! Trotzdem bekommen die Verkäuferinnen die Händlerkarte und machen sogar den siebenfachen Gewinn.

Karin Nitzschke und Silvia Ennes aus Niedersachsen wollen ein Schmuckstück bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Die Cousinen Karin Nitzschke und Silvia Ennes aus Barßel und dem Saterland in Niedersachsen kommen mit einer hübschen Brosche in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.

Karin habe das Schmuckstück von einer verstorbenen Tante geerbt und sie wolle es jetzt verkaufen.

Die Brosche bestehe aus Silber, ist vergoldet, mit Markanten besetzt und trage einen Glasstein in Amethyst-Farbe sowie Kunstperlen, verrät Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel (60).

Angefertigt worden sei das Mitbringsel in den 1920er-Jahren, doch es gibt ein Problem dabei - denn alles ist leider nicht echt!

Dennoch möchten die beiden Cousinen stolze 100 Euro für das mitgebrachte Schmuckstück haben.