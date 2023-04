Bei "Take Me Out" Girls-Edition kennengelernt: "Bachelor"-Jenny und ihre Buzzer-Lady sind ein Paar!

Take Me Out - Girls, Girls, Girs war der Startschuss ihrer Liebe: Ex-Bachelor-Kandidatin Jenny und Buzzer-Lady Isy sind ein Paar!

Von Nicole Reich

Köln - Jetzt hat es doch noch geklappt mit der Liebessuche im TV! Ex-"Bachelor"-Kandidatin Jenny Thiede (35) und Buzzer-Lady Isabella (27), genannt Isy, schweben nach ihrem Kennenlernen in der Auftaktfolge von "Take Me Out - Girls, Girls, Girls" auf Wolke sieben!

Jan Köppen (40) verkuppelt in der Girls-Edition von "Take Me Out" erstmals auch Frauen miteinander. © RTL/Stefan Gregorowius TV-Amor Jan Köppen (40) verkuppelt bei RTL jetzt auch Frauen miteinander - und das im Fall von Jenny und Isy mit großem Erfolg! Am gestrigen Samstagabend lief im Anschluss an DSDS die erste Folge des lesbischen "Take Me Out"-Ablegers im Free-TV. Direkt zu Beginn stieg die 35-jährige Jenny aus Köln aus dem Aufzug, um aus 30 Single-Kandidatinnen die Eine auszuwählen. Dabei handelte es sich nicht um ihren ersten Versuch, im TV die große Liebe zu finden. 2020 hatte die hübsche Blondine um das Herz von Rosenkavalier Sebastian Preuss (32) gekämpft - vergeblich. Nach dem "Bachelor" folgte dann ihr Outing und nun eben der zweite Anlauf in einer RTL-Kuppelshow mit umso größerem Erfolg. Zum Schluss drückten nur 19 Frauen auf den roten Buzzer, elf wollten Jenny demnach auf einem Date besser kennenlernen. Ebenfalls unter den Interessentinnen: Doreen Steinert (36), ihres Zeichens Ex-Freundin von Rapper Sido (42) und "Promi Big Brother"-Kandidatin von 2022 (SAT.1). Sie hatte letztendlich jedoch das Nachsehen, denn Jenny entschied sich für Liebesanwärterin Isy. Offenbar die goldrichtige Wahl.

Erstes "Take Me Out"-Girls-Paar: "Ich liebe dich über alles"

Jenny (35) und Isy (27) sind nach "Take Me Out" ein Liebespaar geworden. © Instagram/jennythi87 "Ihr seht sehr schön zusammen aus", lobte Köppen die beiden Frauen, die Händchen haltend und sichtlich nervös zusammen das Studio verließen. Danach ging es für die zwei direkt weiter auf ein Date - und auf diesem scheint es mächtig gefunkt zu haben. Wie Jenny bei Instagram verrät, haben sie und Isy sich Hals über Kopf verliebt und sind nach den Dreharbeiten tatsächlich ein Paar geworden! Bereits an Sylvester teilte Jenny ein emotionales Video, in dem auch Isy zu sehen ist, mit liebevollen Worten: "Das schönste, was mir dieses Jahr passiert ist, bist du, Isy." Ein anderer Clip zeigt die beiden Frauen eng umschlungen, während Isy Jenny immer wieder verliebt küsst und das "Bachelor"-Sternchen übers ganze Gesicht strahlt. "Ich liebe dich über alles", schreibt Jenny zu den süßen Aufnahmen mitsamt dem Hashtag "#niewiederohnedich". So kann den beiden offenbar auch die räumliche Distanz - Jenny lebt in Köln, Isy im niedersächsischen Papenburg - nichts anhaben. Nicht etwa die Entfernung von knapp 300 Kilometern sei "der Feind", erklärt Jenny in dem Liebes-Posting, "sondern die endlose Zeit, die ich warten muss, bis ich dich wieder in meinen Armen nehmen kann."