Big Brother: Was geht da unter Wasser zwischen Frauke und Marcus?

Neuzugang Bertha (37) hat sich Nicos (28) fürs gemeinsame Shoppen ausgesucht.

"Die erste Nacht mit allen Bewohnern im Zimmer war eigentlich entspannt", berichtet Neuzugang Bertha (37). "Ich habe grundsätzlich keine Probleme, mit anderen oder Fremden in einem Zimmer zu schlafen", so die ehemalige Lehrerin, die in der Liveshow am Montag zusammen mit Luanna und Simon (beide 30) erst nach 50 Tagen einzog.

Die 37-Jährige wird von Big Brother auch direkt zur neuen Containerchefin ernannt. Die verkündet per Brief, dass aufgrund der nicht bestandenen und sogar abgebrochenen Wochenaufgabe im Big-Shop nur ein reduziertes Sortiment - unter anderem ohne Nudeln, Reis und Haferflocken - zur Verfügung steht.

Bertha nimmt Nicos (28) mit zum Einkaufen. Vor allem Kartoffeln und jede Menge Toastbrot landet im virtuellen Einkaufswagen. Frauke beschwert sich danach: "Dieser Einkauf macht wirklich null Sinn. Nicos denkt da nur an sich. Zweimal Toast? Ja dann gibt's halt mal nicht zweimal Toast. Es ist doch wichtiger, dass wir eine ordentliche Mahlzeit haben. Toast macht nicht satt. Er tut immer auf Team, am Ende hat er aber nur für sich entschieden. Wofür denn Butter? Weil er immer Butter frisst."

Mateo (46) pflichtet ihr bei: "Ego ist das. Das hab ich aber schon sehr lange gemerkt."