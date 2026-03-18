Couple Challenge: Sieger-Paar geht mit Mini-Summe heim
Winterberg - Fair oder nicht: Zoe Saip (26) und Partner Patrik haben das RTLZWEI-Format "Couple Challenge" gewonnen, nachdem sie erst Mitte der Staffel nachgerückt sind. Zuvor hatte ein Duo die Gewinnsumme deutlich geschmälert.
Aleks Petrovic (34) und Bruder Marko hatten im finalen Game das Nachsehen gegen die Österreicherin und ihren Lebensgefährten, für den es das erste Reality-Format war. 33.500 Euro nehmen sie mit nach Hause, wollen damit jetzt auswandern.
Für Aleks war es nach 2021 bereits das zweite Mal, dass er nur die undankbare Silbermedaille einfährt.
Damals mussten sich seine Ex-Freundin Christina Dimitriou (34) und er den Gewinnerinnen Melody Haase (32) und Xenia Prinzessin von Sachsen (39) geschlagen geben.
Für die niedrigste "Couple Challenge"-Gewinnsumme ever hatten zuvor Carina Nagel und Chika gesorgt, die sich durch den Sieg im Exit-Game gegen Emmy Russ (26) und Samuel Sohebi 30.000 Euro aus dem Jackpot gesichert hatten - und im Halbfinale rausflogen.
Danach sagte Chika zu ihrer Verlobten, dass man in der kommenden Nacht ruhig auch Sex im Fernsehen haben könnte. Doch die "Ex on the Beach"-Teilnehmerin sagte dazu entschieden "nein".
Couple Challenge: Petrovic-Brüder wollten Brunnen in trinkwasserarmer Region bauen
Das vorangegangene Exit-Resultat missfiel Aleks auch, weil sein Flirt Emmy ausschied. Der 26-Jährigen sagte er: "Ich hol' den Sieg - für dich, für uns!" Das Versprechen konnte er allerdings nicht halten.
Zehn Prozent der Gewinnsumme, demnach also 3350 Euro, wollten die Petrovics für den Bau eines Brunnens in einer trinkwasserarmen Region verwenden. Ob sie das Projekt trotz des verpassten Sieges angehen, ist unklar.
Im vorletzten Match auf dem Bergsee mussten Liza Waschke (35) und Sebastian Fobe (40) die Segel streichen, dürften dennoch stolz sein, drei Exit-Challenges hintereinander überlebt zu haben. Die "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin ärgerte sich trotzdem: "F***, ich hab so reingeschissen!"
Die komplette Staffel "Couple Challenge - Das stärkste Team gewinnt" seht Ihr auf Abruf bei RTL+. Die finale Folge wird zudem am 25. März ab 22.15 Uhr bei RTLZWEI ausgestrahlt.
Titelfoto: RTLZWEI