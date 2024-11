Das ist der Überraschungsgast beim Adventsfest von Florian Silbereisen!

Der Überraschungsgast des diesjährigen Adventsfestes von Florian Silbereisen (43) wird Thomas Gottschalk (74)! © Fotomontage: Michael Reichel/dpa, Rolf Vennenbernd/dpa

In diesem Jahr ist nach Senderangaben Thomas Gottschalk (74) mit dabei, der mit seinem Buch "Ungefiltert" in den vergangenen Wochen Schlagzeilen machte.

Die Ankündigung eines weiteren "Überraschungsgastes" ließ in den vergangenen Tagen schon Raum für Spekulationen über Helene Fischer (40), die vor Kurzem ihr Kinderliederalbum herausbrachte und bekanntlich früher mit Silbereisen liiert war.

Traditionell strahlt das Erste der ARD "Das Adventsfest" aus Suhl am Samstag vor dem ersten Advent aus - diesmal also am 30. November. Vergangenes Jahr schalteten am 2. Dezember etwa 5 Millionen Menschen ein.

2022 war die Show wegen der Fußball-WM einmalig am Freitagabend nach dem 1. Advent zu sehen.