Kackdreist! TV-Kandidaten kriegen kein Klopapier

Das große Promi-Büßen (ProSieben und Joyn): Es gibt untereinander so viel Stress wie nie zuvor. Und die Toilettensituation ist noch mal schlimmer.

Von Nico Zeißler

Erzberg (Österreich) - Wie immer wissen einige gaaar nicht, warum sie bei "Das große Promi-Büßen" mitmachen sollen - und werden knallhart mit ihren Verfehlungen konfrontiert. Zudem gibt es auch untereinander so viel Stress wie nie zuvor. Und die Toilettensituation ist noch mal schlimmer.

Diogo Sangre (31, l.) wird von Moderatorin Olivia Jones (52) in die Mangel genommen. © Joyn

OIivia Jones (52) bittet zunächst Diogo Sangre (31) zum Rapport. Der hatte nach den Anschuldigungen sexueller Gewalt von Sophie Imelmann (29) gegenüber Yasin Mohamed (34) ein mit Maulkorb versehenes Nacktfoto der " Love Island VIP "-Kandidatin gepostet. Aber auch andere Verfehlungen werden ihm knallhart serviert. Nach und nach zeigt er Reue. Und weint, als er von Olivia gefragt wird, was seine Mutter davon halte. Schließlich hatte sein Vater die Familie verlassen und er wolle nicht so sein wie er. "Dank mir bist du hier gelandet, kriegst eine dicke Gage dank mir", brüstet sich Rafi Rachek (35) gegenüber Theresia Fischer (33), deren Partner Stefan Kleiser (57) er im "Sommerhaus" als "Kinderf***er" bezeichnet hatte. In derselben Staffel war auch Emma Fernlund (24), die Theresia als "schlimm" und "bodenlos" betitelt. Bellydah Venosta (32) hingegen hat ein Problem mit Linda Braunberger (24), die bei "Ex on the Beach" ihre Freundin Sahel beleidigt sowie Body- und Slutshaming betrieben habe.

Der Tätowierer zeigt Reue. © Joyn

Das große Promi-Büßen: "Wenn die Arschhaare von jemanden da dran kleben bleiben ..."

Theresia Fischer (33, r.) zeigt die Po-Dusche. © Joyn Der Latrinendienst, also die Entleerung der Notdurften aller, ist beim Promi-Büßen nichts Neues. Dann flippt Serkan Yavuz (32) aus. "Knallt euch mal Imodium und so rein, dass keiner mehr scheißen kann." Und weiter: "Wie soll das denn funktionieren? Das Töpfchen meiner Tochter ist größer als das Ding, Alter. Wenn die Arschhaare von jemanden da dran kleben bleiben. Da krieg' ich jetzt schon das kotzen." Hinzu kommt, dass es (zunächst) kein Toilettenpapier gibt, sondern nur eine Anal-Dusche ("Klistierspritze"). "Ich hab sowas noch nie gesehen, ich werd's aber auch niemals benutzen", äußert sich Diogo. "Ich werde ja nicht mit meiner Hand und Wasser das saubermachen und dann kann ich meine Hände nicht mal richtig saubermachen." Die Geissens RTL lässt Bombe platzen: Die Geissens bekommen neues TV-Format Für Bellydah Vanosta (31) steht fest: "Ich kack' nicht, bis ich explodier'!"

Besonders Serkan Yavuz (32) zeigt sich aufgrund der Toilettensituation angeekelt. © Joyn

Bellydah Venosta (32, r.) will nicht kacken, bis sie explodiert. © Joyn

Auf diese Toilette müssen die Kandidaten ihre Notdurft verrichten. © Joyn