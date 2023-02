Antonia Hemmer nach Trennung von Bauer Patrick: "Das Sommerhaus war das Beste, was uns passieren konnte!"

Mitte November verkündeten die "Sommerhaus der Stars"-Gewinner Patrick Romer (27) und Antonia Hemmer (22) ihre Trennung.

Von Ella Krum

Hannover – Mitte November verkündeten die "Sommerhaus der Stars"-Gewinner Patrick Romer (27) und Antonia Hemmer (22) ihre Trennung. Und während der Bauer vom Bodensee schon wieder fleißig flirtet, hält sich seine Ex-Freundin noch zurück. In einer Instagram-Fragerunde verriet sie jetzt, was sie nach dem Liebes-Aus über Beziehungen in der heutigen Zeit gelernt hat und ob sie die Zeit mit Patrick bereut.

In einer Instagram-Fragerunde stellte sich Antonia Hemmer den intimen Fragen ihrer Follower. © Screenshot/Instagram/Antonia Hemmer 2020 verliebten sich Antonia Hemmer und Patrick Romer bei "Bauer sucht Frau". Zwei Jahre später nahmen sie mit erheblichen Folgen am "Sommerhaus der Stars" teil. Das Machogehabe von Patrick ging vielen Zuschauern auf die Nerven, viele verlangten von Antonia sogar, sich zu trennen. Die Art, wie er sie behandle, sei unter aller Sau. Und obwohl sie ihn anfangs immer noch verteidigte, sah die aktuelle "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin kurz darauf selber ein, dass die Beziehung keine Zukunft mehr hat. Viele Fans gehen deswegen davon aus, dass Antonia die Teilnahme bereut: "Aber da muss ich euch enttäuschen", so die Influencerin am Sonntag in ihrer Instagram-Story. "Uns hätte eigentlich nichts Besseres passieren können. Stellt euch vor, wir hätten erst in drei, vier Jahren daran teilgenommen und da hätten wir vielleicht schon ein Kind gehabt oder hätten zusammengewohnt. Sich dann zu trennen, wäre viel, viel schlimmer gewesen." Die 22-Jährige ist der festen Überzeugung, dass alles genauso sein sollte. Das Sommerhaus der Stars Katharina Dürr findet einen tierischen Gast in ihrem Weihnachtsbaum und ist "völlig überfordert" "Ich bereue auch nicht, dass ich mich bei 'Bauer sucht Frau' beworben habe oder generell irgendetwas in meinem Leben. Das sind keine Fehler, sondern nur Lektionen, aus denen wir lernen."

