"Das Sommerhaus der Stars": Dieses heiße Promi-Paar soll in das piefige Landhaus ziehen!

Ex-GZSZ-Schauspieler Raúl Richter (37) und seine Freundin Vanessa Schmidt (28) präsentieren sich im Netz gerne freizügig. © Bildmontage: Instagram/raulrichter (Screenshots)

Wie "Bild" berichtet, sollen der ehemalige GZSZ-Darsteller Raúl Richter (37) und seine Freundin Vanessa Schmidt (28) in diesem Jahr in das piefige Ambiente des rustikalen Bauernhof-Domizils in Bocholt (Nordrhein-Westfalen) einziehen.



Die beiden sorgten bereits des Öfteren für Schlagzeilen. Neben heißen Nacktfotos aus der Dusche ließ vor allem ihre vorübergehende Trennung vor knapp zwei Jahren aufhorchen, was vor allem an den öffentlichen Fremdgehvorwürfen lag.

Nach Eric Stehfest (34) wäre Richter der zweite Schauspieler, der durch die RTL-Daily-Soap berühmt wurde. Aktuell ist der 37-jährige Hottie in "Notruf Hafenkante" zu sehen. Seine attraktive Freundin arbeitet unter anderem als Influencerin und Model.

Im Netz kursieren derweil auch noch andere Gerüchte rund um das Sommerhaus. So wird etwa gemunkelt, dass eventuell auch Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) an dem Format teilnehmen könnten.

Ebenso sind Theresia Fischer (32) und ihr Partner Stefan Kleiser (58) im Gerüchtetopf. Erstere war zuletzt bei "Kampf der Realitystars" zu sehen und wurde ursprünglich durch "Germany's Next Topmodel" bekannt.