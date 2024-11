"Sommerhaus"-Zoff eskaliert im Finale: RTL schickt Security, Szene rausgeschnitten!

Streit sorgt für Quote, das wissen auch die Fernsehmacher in Köln-Deutz , doch im Finale der diesjährigen Ausgabe wurde der Bogen mal wieder überspannt. Mittendrin: Reality-TV-Diva Sam Dylan (33) und Choleriker Umut Tekin (27).

Der Kölner Rettungssanitäter und sein Partner Sam Dylan (33) sicherten sich im Finale das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. © RTL

Die entscheidende Szene ist in der finalen "Sommerhaus"-Episode nicht in voller Gänze zu sehen und von der Produktion wohl bewusst geschnitten worden. Denn wie Rafi später in seiner Instagram-Story verriet, soll Umut ihn gar am Hals gepackt haben.

Gegenüber der Bild-Zeitung hatte RTL den Vorfall bereits vor Ausstrahlung der Sendung bestätigt: "Es gab eine Auseinandersetzung im 'Sommerhaus', zu der vorsorglich Security hinzugezogen wurde", teilten die Kölner Fernsehmacher im Sommer mit.

Für Umut und seine Partnerin hatte der Eklat natürlich Konsequenzen. Sie mussten die Show noch am selben Abend verlassen. Normalerweise ist es üblich, dass ausgeschiedene Paare noch eine Nacht in der piefigen Bleibe verweilen müssen.

Bei so viel Drama ging es fast unter, dass sich Sam und Rafi am Ende den Sieg und damit auch das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro sichern konnte. Die beiden Kölner setzten sich gegen Lorik Bunjaku und Denise Hersing (beide 28) durch.

Das "Sommerhaus der Stars"-Finale zeigt RTL nächste Woche Dienstag (20.15 Uhr). Bei RTL+ seht Ihr es bereits ab sofort.