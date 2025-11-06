Promi-Erzfeinde zu Harmonie gezwungen: "Kannst du mal dein Maul halten, du ekliger Perversling?"
Leipzig - 50.000 Euro Gewinnsumme verspricht ProSieben dem Sieger-Duo von "Die Abrechnung". Dass die Realitystars auf ihre Erzfeinde treffen, sorgt für neu auflodernde Streits. Aber auch gruppenübergreifend kracht es.
"Ich habe keine Gefühle für dich, ich brauche einfach Geld", gibt Sara Kulka (35) ehrlich zu. Dass sie auf Ronald Schill (66) trifft und auch noch ein Team mit dem Hamburger Ex-Senator bilden muss, sei "der krönende Scheißhaufen zum Schluss".
Und wie findet Ronald seine Duettpartnerin? "Sara ist eine äußerst attraktive Blondine. Das Einzige, was ihr fehlt: Sie braucht Klasse."
Im Gartenhaus der neuen ProSieben-Show wirft er der Feministin vor: "Du hasst mich, weil ich einen Penis habe!" Sara kontert: "Mit dem du wahrscheinlich nicht umgehen kannst, sonst würdest du keine Frauen bezahlen."
Ronald gibt nicht nach: "Das beste daran, einen Penis zu haben, ist, ihn mit Leuten zu teilen, die keinen haben - mit dir zum Beispiel." Ein eindeutiges Angebot, auch wenn er grinst. Sara hat genug: "Kannst du mal dein Maul halten, du ekliger Perversling?"
Die Abrechnung: "Weil das eine demokratische Abstimmung ist, wem man seinen P***el zeigt ..."
Ronald sorgt auch andernorts für Unmut. Einige sind neidisch auf seinen mitgebrachten Bademantel, um Nacktheit zu vermeiden. Und das fordert auch Stefan Kleiser (57) von ihm.
"Exhibitionismus ist schon grenzwertig. Es wäre begrüßenswert, wenn du deine Nudel nicht allen zeigst", verlangt der Freund von Theresia Fischer (33), der selbst FKK-Fan ist.
Stefan schlägt vor: "Wir sind in einer Demokratie und machen eine Abstimmung, ob das jemand sehen will von dir." Das passt dem Richter Gnadenlos aber mal so gar nicht. Er äfft den 57-Jährigen nach: "Weil das eine demokratische Abstimmung ist, wem man seinen P***el zeigt ..."
Die Männer beleidigen sich gegenseitig, über "Idiot" und "Vollidiot" landet Ronald flott bei "Wi***er". Dafür wolle Stefan rechtlich gegen ihn vorgehen: "Spar' schon mal!"
Fünf Folgen "Die Abrechnung" zeigt ProSieben immer donnerstags um 20.15 Uhr im Free-TV und kostenlos bei Joyn. Eine Woche vorher sind die Episoden bei Joyn PLUS+ abrufbar.
Titelfoto: Joyn