Gerüchteküche läuft heiß! Ziehen diese Promis ins Dschungelcamp 2024?

In der letzten IBES-Staffel konnte sich Djamila Rowe (56) die Dschungel-Krone holen, doch wer lässt sich in der kommenden Staffel krönen?

Wer sich tatsächlich dieses Mal am Lagerfeuer streitet und in den Dschungelprüfungen über sich hinauswächst, wird RTL noch bekannt geben. Der Sender betonte am Mittwoch, sich nicht an Spekulationen über mögliche Teilnehmer zu äußern. "Die Dschungelcamp-Promis 2024 werden wir zu gegebenem Zeitpunkt verkünden", hieß es.

Fans bleibt damit nichts anderes übrig, als sich bis zur offiziellen Enthüllung des Casts in Geduld zu üben!