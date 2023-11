Dschungelcamp 2024: Kandidaten-Liste wächst, SIE sollen dabei sein

Mit extravaganten Outfits kennt sich auch Anya Elsner aus. Die 20-jährige zahnmedizinischen Fachangestellte war in der jüngsten Staffel "Germany's Next Topmodel" dabei, bis sie von Heidi Klum (50) wegen zu unmotivierter Darbietungen bei der Fotovergabe leer ausging.

Demnach will " Bild " von gleich drei Promis erfahren haben, die im kommenden Januar ans Lagerfeuer in den australischen Busch ziehen könnten. Felix von Jascheroff (41) ist einer der Verdächtigen.

Gelten ebenfalls als mögliche Kandidaten fürs Dschungelcamp 2024: Franziska Temme (28) und Rafi Rachek (33). © Montage: RTL/Markus Hertrich, Instagram/Rafi Rachek

Auch Franziska Temme (28) steht als mögliche Dschungelcamperin in spe hoch im Kurs. Die blonde Hessin ist derzeit noch bei "Bachelor in Paradise" zu sehen.

Zuvor suchte sie bereits in der "Bachelor"-Staffel von Dominik Stuckmann (31, zurzeit bei "Promi Big Brother") sowie bei "Are You The One?" 2022 nach der Liebe – stets ohne Erfolg.

Ebenfalls aus dem Rosenshow-Kosmos stammt Rafi Rachek. Der 33-jährige Wahl-Kölner soll laut einem "Express"-Bericht die 17. IBES-Staffel aufmischen.

Bekannt wurde Rafi 2018, als er um das Herz von "Bachelorette" Nadine Klein (38) buhlte, bevor er ein Jahr später im paradiesischen Spin-off-Format sein Coming-out hatte. Seither schaffte es der Wahl-Kölner und Ex-Partner von Sam Dylan (32) immer wieder mit kleineren Skandalen in die Schlagzeilen und war (wie sein Verflossener) bereits Kandidat bei "Promi Big Brother".

Dort befindet sich zur Stunde noch Peter Klein (56), der seit seiner Affären-Gerüchte am Rande der letzten Dschungelcamp-Staffel und dem seither schwelenden Rosenkrieg mit seiner Noch-Ehefrau Iris Klein (56) als potenzieller IBES-Anwärter gehandelt wird.

Wie "Bild" nun meldet, soll der Partysänger für seinen Container-Einzug jedoch einen Vertrag unterschrieben haben, dem zufolge er nach "Promi BB" für einige Zeit nicht bei anderen TV-Shows mitmachen darf. Diese Vereinbarung soll angeblich auch für das Dschungelcamp gelten, wodurch eine Teilnahme von Peter – zumindest für die kommende Staffel – ausgeschlossen wäre.