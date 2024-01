Sarah Kern fliegt aus Dschungelcamp! Wer jetzt Sara Kulkas Favorit ist

Taucha/Australien - Neun Tage im Dschungelcamp liegen bereits hinter den Promis, die sich am 4. Februar die Krone aufsetzen wollen. Sara Kulka (33) hat mit TAG24 über ihre Favoritin, Schmuggel-Tipps und den Rauch am Lagerfeuer gesprochen, durch den Cora Schumacher (47) die Reißleine gezogen hat.

Sarah Kern (55) erhielt am Samstag die wenigsten Stimmen. © RTL

Sarah Kern (55) hat es am Samstagabend erwischt. Für die Designerin voteten die Zuschauer am wenigsten, weshalb sie die RTL-Show als Erste nach Schumachers freiwilligem Auszug verlassen musste.

Kulka, die das Dschungelcamp 2015 als Achte verließ, kennt die Münchnerin von einer gemeinsamen Teilnahme bei "Promi Shopping Queen" im Jahr 2016. "Eine sehr, sehr unterhaltsame, tolle Frau. Ich habe sie gefeiert und mache das auch jetzt. Ich mag sie sehr, sehr gern", so die 33-Jährige zu TAG24.

Auch Lucy Diakovska (47) traf sie schon persönlich im Studio von Stefan Raab (57). "Da kam sie auf mich authentisch, bodenständig und lieb rüber." Nach Kerns Exit ist nun die "No Angels"-Sängerin Kulkas Favoritin für den Sieg.

Kontakt bestand auch zu Leyla Lahouars (27) Begleitperson Lucca Brandstädter. "Er hat mich nach Tipps gefragt für sie. Ich habe gesagt, sie soll auf jeden Fall kleine Tütchen mit Salz und Pfeffer in die Unterwäsche stecken und mit reinschmuggeln", so das in Taucha bei Leipzig lebende Model. Jemand aus ihrer Staffel hatte damals Salz und Pfeffer unerlaubt mit ins Camp genommen, was das zubereitete Essen schmackhafter machte.