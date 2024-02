Hat Dschungelcamp-Mike wirklich einen kleinen Penis? Jetzt packt er aus!

Das Liebes-Dreieck im Verhör (v.l.n.r.): Kim Virginia Hartung (28), Leyla Lahouar (27) und Mike Heiter (31). © RTL / Stefan Thoyah

"Die Story mit Mike hat mich scheiße unsympathisch gemacht", reflektiert Kim Virginia Hartung (28), die an Tag 14 ausziehen musste.

Dennoch habe sie keinen Plan verfolgt, sondern "gewartet, bis er respektlos wird". Ihrer Ansicht nach wurde der 31-Jährige das, was in heftigen Anschuldigungen und privaten Dingen mündete.

Kim war verletzt, denn: "Kurz vor der Show hat er zu mir gesagt, er will mit mir was starten." Als sich dann Leyla für ihre Ex-Affäre interessiert hat, war es ganz vorbei. Auch die Bachelor-Kandidatin wurde angekeift.

Für das Einbeziehen seiner Tochter Aylen (5) habe sich Kim "bereits in der Show entschuldigt. Das will ich auch hier noch mal sagen. So weit wollte ich nicht gehen", beteuerte sie.

Und sagte, angesprochen ob Mike denn nun wirklich einen kleinen Penis habe, wie sie es mehrfach gesagt hatte: "Ich möchte nicht lügen." Der Inhaber entgegnete cool: "Zu mir haben immer alle gesagt, der ist perfekt. Vielleicht haben sie mich auch angelogen."

Der Schlussstrich mit Leyla sei "aufs Dschungelcamp beschränkt" gewesen, "weil ich es da nicht gefühlt hab". Das lag auch an mangelnder Körperhygiene. "Wir sind so verblieben, dass wir in Kontakt sind. Und dann gucken wir mal weiter."