Arzt-Einsatz im Dschungelcamp: "Sie ist rot und läuft blau an"

Weil die 46-jährige Fünffach-Mama beispielsweise nicht alle ausgeschiedenen Camp-Legenden aufzählen kann und nicht weiß, dass Neujahr natürlich auch in Südafrika am 1. Januar gefeiert wird, stürzt sie ab - und ist damit auch raus aus der Show! Immerhin sei sie weiter gekommen, als sie dachte - und freut sich nun auf ihre Kinder.

Sarah Knappik (37, r.) zeigt Kader Loth (51), wo sie verwundet ist. © RTL

Dass sich das Camp nicht im Kölner Studio, sondern in der freien südafrikanischen Natur abspielt, bekommt Sarah eines Abends zu spüren. Sie fährt mit dem Arm in eine Hose, wo sich auch ein Tier aufhält. "Ich bin am Arsch. Aua, Scheiße, oh f*ck", merkt sie, dass etwas nicht stimmt.

Sie setzt sofort Kader in Kenntnis: "Mich hat irgendwas ganz Schlimmes gestochen, das tut höllisch weh und ich weiß nicht, ob ich allergisch bin." Die frühere GNTM-Teilnehmerin ist sich sicher, dass es ein Skorpion gewesen sein muss.

Kader dramatisiert im Camp die zunächst unklare Situation: "Sarah wurde von einem Skorpion gebissen. Sie ist richtig rot und läuft blau an!"

Gleichzeitig erklärt die Blondine dem Arzt im wieder mal perfekten Englisch: "Maybe inside of this was it." Der Doc findet das Monster - eine Biene. "Is it danger?", will die 37-Jährige wissen. Und übertreibt vor den anderen, spricht plötzlich von einer "Hornisse". Kader ist voll dabei: "Und, wirst du sterben?"

Während diese Frage sicher nicht ganz ernst gemeint war, geht es der Berlinerin selbst an den Kragen: Sie erleidet einen Schwächeanfall wie einst vor 20 Jahren bei "Big Brother". Und tatsächlich: Kader hat nur Spaß gemacht.