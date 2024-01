Sex mit Corona-Pocher! Darum ist Dschungelcamp-Cora wirklich gegangen

Australien - Cora Schumachers (47) Auszug aus dem Dschungelcamp war natürlich DAS Thema an Tag 4. Warum ist die Ex-Rennfahrerin gegangen? Und wie schwer sind ihr die Worte "Ich bin Star - Holt mich hier raus" gefallen?

Cora Schumacher (47) merkt, dass es nicht mehr weitergeht. © RTL

Moderator Jan Köppen (40) sorgte Sonntagabend für eine Knaller-Meldung: Cora habe das Camp verlassen. Wenige Augenblicke später begann die NFL-Übertragung und der gleichzeitige Zusammenbruch der RTL+-Seite.

Nun stehen die ganzen Hintergründe fest! Beim nächtlichen Toilettengang mit Fabio Knez (30) sagte die 47-Jährige: "Schatzi, ich glaub', ich will nach Hause!" Grund sei der permanente Rauch, der vom Lagerfeuer ausgehend das gesamte Camp einnebelt. "Wieso ist denn die Scheiße so am qualmen?"

Die Auswirkungen ihrer Corona-Erkrankung – nach eigenen Angaben hatte sie sich bei Affäre Oliver Pocher (45) und möglicherweise beim Sex mit ihm angesteckt – machen ihr noch immer zu schaffen. Mike Heiter (31) versucht, die Ex-Frau von Ralf Schumacher (48) von ihrem Auszug abzubringen, doch für Cora gibt es kein Zurück.



"Es ist jetzt ein Punkt erreicht, an dem ich mir eingestehen muss, dass die Gesundheit an erster Stelle steht und mein Traum hier gerade an dieser Stelle platzt", sagt sie sichtlich erschüttert im Dschungeltelefon.

Für Dr. Bob (73), der die Ex-Rennfahrerin mit seinem Team bis zu zweimal täglich untersucht hatte, habe es "keinen medizinischen Grund" für den freiwilligen Auszug gegeben.