Nach Coras Trennungs-Beichte im Dschungelcamp: Jetzt spricht Ralf Schumacher!

Südafrika/Australien - Das war ein (Kurz-)Auftritt nach Maß! Cora Schumacher (47) hat das Dschungelcamp bereits am dritten Tag verlassen . Aber nicht, ohne vorher noch aus dem Nähkästchen geplaudert zu haben. Nun äußert sich Ex-Mann Ralf (48).

Cora Schumacher (47) hat im RTL-Dschungelcamp unter anderem über Ex-Mann Ralf geplaudert. © Henning Kaiser/dpa

Was war passiert? Als in trauter Camp-Runde im RTL-Dschungelcamp schon am ersten Tag der mit Spannung erwartete Sex-Talk begann, wollte auch Cora nicht mit intimen Details sparen.

Im Gespräch mit ihren Mit-Campern sprach sie dabei nicht nur über ihre angebliche Affäre mit dem Kölner Comedian Oliver Pocher (45), sondern packte auch über Ex-Mann Ralf aus!

So habe ihr der ehemalige Formel-1-Star und Bruder von Ex-Weltmeister Michael (55) eine "eine ordentliche Stange Geld geboten", damit sie wieder ihren Mädchennamen Brinkmann annimmt.

Doch das ist nichts für Cora, schließlich gilt der Name Schumacher in Deutschland als Eintrittskarte in die Medienwelt. Das weiß auch die 47-Jährige, die klarstellte: "Ich werde den Namen behalten. Den nutze ich jetzt, bis der nächste mich wegheiratet."