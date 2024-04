Jubiläums-Dschungelcamp mit Konflikt-Potential: Diese "Dschungel-Legenden" sind dabei!

In diesem Jahr wird es zwei Dschungelcamps geben © RTL | Pascal Bünning

Anfang Februar konnte sich Lucy Diakovska (47) die Dschungel-Krone aufsetzten. Doch die "No Angels"-Sängerin wird in diesem Jahr nicht der einzige Sieger bleiben.

Unter dem Titel "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" geht es im Sommer anlässlich des Jubiläums zum zweiten Mal in den Urwald - wenn auch, wie schon 2022, in den südafrikanischen. "Wir sind froh, dass dieses Dschungel-Abenteuer im Sommer noch mal wiederkommt – in anderer Form", hatte Moderator Jan Köppen (40) am Ende von "Das große Wiedersehen" angeteasert.

Laut Bild stehen die ersten Teilnehmer inzwischen fest! So sollen unter anderem Danni Büchner (46), Thorsten Legat (55), Georgina Fleur (34), Kader Loth (51) und Sarah Knappik (37) dabei sein - man könnte also sagen: die Crème de la Crème der deutschen Reality-Stars.

Doch damit nicht genug.