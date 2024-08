Giulia Siegel aus Dschungelcamp gemobbt: Darum wurde ich noch Stunden gequält

Südafrika/München - Ohne zu überlegen sofort zugesagt habe Giulia Siegel (49), als die Anfrage für die Teilnahme am Legenden-Dschungelcamp kam. Was sie in Südafrika erwarten sollte, konnte sie wohl in ihren kühnsten Träumen nicht erahnen. TAG24 hat mit der polarisierenden DJane gesprochen.