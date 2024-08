Kurz vor "Dschungelcamp"-Start: Das sind die Favoriten von Kult-Arzt Dr. Bob

Südafrika - Am Donnerstag startet die Jubiläumsausgabe des "Dschungelcamps". Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums treten Dschungel-Legenden in Südafrika gegeneinander an, um sich die Krone aufzusetzen. Kult-Arzt Dr. Bob (73) hat sich im Vorfeld zu den Kandidaten geäußert.