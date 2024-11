RTL lässt Bombe platzen: Auf diese "Dschungelcamp"-Änderung haben Fans ewig gehofft

Die 18. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" mit Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) startet am 24. Januar. © Pascal Bünning/RTL/dpa

In einer offiziellen Mitteilung gab der Kölner Privatsender am Freitag zunächst bekannt, wann genau die neue Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" über die Mattscheibe flimmern wird. Los geht's am 24. Januar 2025.

Die größte Überraschung dürfte jedoch die Sendezeit betreffen. Erstmals in der mehr als 20-jährigen Historie des erfolgreichen Trash-Formats werden sämtliche Folge zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr ausgestrahlt werden.

"Die Sommerstaffel 'Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden' hat uns und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern dieses Jahr viel Freude in der Primetime bereitet", erklärt RTL-CCO Inga Leschek.

Insgesamt wird es 17 Liveshows geben. Gleich die erste Episode wird über drei Stunden lang sein. Als Moderatoren-Duo führen selbstverständlich wieder Dschungel-Urgestein Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) durch die Sendung.