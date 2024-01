Alles anders bei DSDS! Das sagt Dieter Bohlen zu den Neuerungen

Tötensen - Fans wissen es natürlich längst: Auch in diesem Jahr wird es wieder eine neue Staffel von " Deutschland sucht den Superstar " geben. Jetzt meldete sich Chef-Juror Dieter Bohlen (69) mit weiteren Details zu Wort.

Dieter Bohlen (69) verriet seinen Fans bei Instagram noch weitere Details zur kommenden DSDS-Staffel. © Screenshot/Instagram/dieterbohlen (Bildmontage)

Erst in diesen Tagen sickerte durch, dass sich mit der 21. Ausgabe der Castingshow wohl so einiges ändern wird. So gebe es etwa nach oben hin keinerlei Altersgrenze mehr, hieß es von RTL. Alle Bewerber ab 16 Jahren sind demnach herzlich willkommen.

Neben Dieter Bohlen werden in diesem Jahr auch wieder Pietro Lombardi (31), Beatrice Egli (35) und dazu Loredana Zefi (28) in der Jury sitzen.

"Ja Leute, hier das einzig richtige Update zu DSDS. Ihr fragt mich immer: 'Wann, wo, warum?' Ich erzähle es Euch!", kündigte der selbsternannte Pop-Titan am Dienstag außerdem in seiner Instagram-Story.

Und er legte direkt mit den Antworten auf die meist gestellten Fragen aus seiner Community los.

Zuerst bestätigte er, dass die neue Staffel erst im Herbst dieses Jahres anlaufen solle – das hatte der Sender bereits wenige Stunden zuvor bekanntgegeben. Fans müssen sich also noch ein wenig gedulden.

Los gehe es dann mit insgesamt zehn Castingshows. Wie immer sei die Show um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Der Recall werde auch in diesem Jahr wieder im Ausland stattfinden.