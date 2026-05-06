DSDS-Hammer! Dieter Bohlen steht selbst auf der Bühne

Köln - Das große Finale der aktuellen Staffel von " Deutschland sucht den Superstar " steht an. Und dabei wird es sich Pop-Titan Dieter Bohlen (72) nicht nehmen lassen, die Seiten zu wechseln!

Dieter Bohlen (72) wechselt bei "Deutschland sucht den Superstar" die Seiten und performt einen seiner größten Hits. (Archivfoto) © Christoph Soeder/dpa

Denn wie "Bild" erfahren haben will, wird die "DSDS"-Ikone plötzlich selbst auf der Bühne stehen und dort eine Darbietung des größten Modern-Talking-Hits "You're My Heart, You're My Soul" liefern.

Doch nicht nur der Ex-Mann von Verona Pooth (58) wird sein Können zeigen, sondern auch Star-Geiger David Garrett! Der 45-Jährige wird am Ende der beliebten RTL-Show beim finalen Voting zu sehen und zu hören sein.

Ebenfalls am Start sein wird Kultkandidat Menderes Bagci (41), der erstmals beim Finale der Casting-Show auftreten wird - und das, obwohl er bereits ganze 19 Mal bei "Deutschland sucht den Superstar" teilgenommen hat!

Allerdings schaffte er nie den Sprung über den Recall oder den Auslands-Recall hinaus.

Am kommenden Samstagabend wird er den Fans mit dem Reggae-Klassiker "You Can Get It If You Really Want" von Jimmy Cliff einheizen.

Bereits vor drei Jahren, zum 20-jährigen Jubiläum der RTL-Castingshow, hatte der 41-Jährige den Song veröffentlicht.