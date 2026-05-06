DSDS-Hammer! Dieter Bohlen steht selbst auf der Bühne
Köln - Das große Finale der aktuellen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" steht an. Und dabei wird es sich Pop-Titan Dieter Bohlen (72) nicht nehmen lassen, die Seiten zu wechseln!
Denn wie "Bild" erfahren haben will, wird die "DSDS"-Ikone plötzlich selbst auf der Bühne stehen und dort eine Darbietung des größten Modern-Talking-Hits "You're My Heart, You're My Soul" liefern.
Doch nicht nur der Ex-Mann von Verona Pooth (58) wird sein Können zeigen, sondern auch Star-Geiger David Garrett! Der 45-Jährige wird am Ende der beliebten RTL-Show beim finalen Voting zu sehen und zu hören sein.
Ebenfalls am Start sein wird Kultkandidat Menderes Bagci (41), der erstmals beim Finale der Casting-Show auftreten wird - und das, obwohl er bereits ganze 19 Mal bei "Deutschland sucht den Superstar" teilgenommen hat!
Allerdings schaffte er nie den Sprung über den Recall oder den Auslands-Recall hinaus.
Am kommenden Samstagabend wird er den Fans mit dem Reggae-Klassiker "You Can Get It If You Really Want" von Jimmy Cliff einheizen.
Bereits vor drei Jahren, zum 20-jährigen Jubiläum der RTL-Castingshow, hatte der 41-Jährige den Song veröffentlicht.
"DSDS": Menowin Fröhlich ist der große Favorit
In der 22. Staffel wollen sich Constance Dizendorf (19), Abii Faizan (24), Paco Simic (23), Tyrell Hagedorn (19) und Menowin Fröhlich (38) zu Deutschlands neuem Superstar küren lassen.
Als großer Favorit gilt der 38-jährige Fröhlich, der bereits zum dritten Mal dabei ist. Bereits 2005 wollte er Deutschlands Superstar werden. Er setzte sich auch in der Vorrunde durch und schaffte es ins Finale der 20 besten Sänger.
Doch dann folgte der Schock: Aufgrund einer Verhaftung wegen Betrugs und Körperverletzung musste Menowin die Show abbrechen.
Vor 17 Jahren wagte der Darmstädter dann einen zweiten Anlauf. Dieses Mal schaffte er es sogar bis ins große Finale, wo er sich jedoch am 17. April 2010 Mehrzad Marashi (45) geschlagen geben musste.
Mit seinen beherzten Auftritten machte er sich aber einen Namen und bekam eine große Fangemeinde, die in diesem Jahr ausschlaggebend sein könnte.
Das große Finale von "Deutschland sucht den Superstar", welches von Laura Wontorra (37) moderiert wird, läuft am 9. Mai um 20.15 Uhr bei RTL und zeitgleich auch im Stream auf RTL+.
Titelfoto: Christoph Soeder/dpa