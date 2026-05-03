"DSDS"-Kandidatin erhebt schwere Vorwürfe: Findet Kadischa Weiß wegen Aussehen keinen Job?

Göttingen/Köln - Bei " Deutschland sucht den Superstar " beeindruckte Kadischa Weiß (21) mit ihrer kraftvollen Stimme, ehe sie am Samstagabend im Halbfinale die Segel streichen musste. Privat läuft es bei der 21-Jährigen allerdings nicht ganz so rosig, Weiß sucht inzwischen schon seit mehr als zwei Jahren einen Job. Nun erhebt sie schwere Vorwürfe.

"DSDS"-Röhre Kadischa Weiß (21) will endlich mit ihrer kraftvollen Stimme durchstarten. © RTL / Stefan Gregorowius

Vor zwei Jahren betrat die Göttingerin erstmals die große Bühne, allerdings nicht bei "DSDS", sondern bei "The Voice of Germany". Damals schaffte sie es ebenfalls in das kleine Finale, bevor sie ausschied.

Im Anschluss daran war sie zwar in mehreren Jobs im Einzelhandel tätig, wirklich glücklich wurde sie bei diesen allerdings nie. Sie habe sich "nicht so wohlgefühlt, weil ich gemerkt habe, dass ich ausgegrenzt werde, obwohl ich meine Arbeit richtig gemacht habe", sagt sie gegenüber der "BILD".

Nach und nach habe sich dann demnach so viel Frust angesammelt, dass sie hinschmiss und kündigte. Und im Anschluss schaffte sie es trotz mehreren Bewerbungen einfach nicht, auf dem Arbeitsmarkt entsprechend Fuß zu fassen.

Doch warum tut sich die 21-Jährige so schwer?

Weiß selbst hat eine Ahnung: "In der Jobsuche kommt meistens Ablehnung, sobald das Vorstellungsgespräch kommt. Vielleicht aufgrund meines Aussehens oder meines Körperbaus", vermutet die Sängerin.